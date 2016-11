L’aide coule au compte-gouttes dans le Sud de Madagascar. Une aide supplémentaire de 5 millions de dollars, annoncée par le gouvernement américain, va permettre au programme alimentaire mondial (PAM), de soutenir près d’un million de personnes, touchées par

l’insécurité alimentaire, jusqu’en mars 2017. « Nous sommes reconnaissants à l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour cette aide. Elle contribuera à sauver des vies et à renforcer la résilience des populations, brisant le cycle des réponses d’urgence », souligne Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Mada­gascar, dans un communiqué envoyé en marge de cette aide, hier.

Cette contribution de l’USAID assurera « les distributions générales de vivres pour répondre aux besoins alimentaires immédiats, les programmes de transfert monétaire là où les marchés sont fonctionnels ainsi que les distributions de compléments alimentaires pour traiter la malnutrition aiguë chez les moins de cinq ans ».

Mais le PAM a encore besoin de mobiliser plusieurs millions de dollars, pour assurer de l’aide aux victimes de la sécheresse jusqu’en mars 2017. « Les besoins de financement du PAM au titre des réponses à la sécheresse, entre octobre 2016 et mars 2017, sont de 82 millions de dollars américains, dont plus de 62 % restent à mobiliser », cite un responsable au sein du PAM. Un million deux cent mille personnes sont en insécurité alimentaire, dans le « deep south » et ont besoin d’une aide immédiate.

M.R.