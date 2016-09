Le Sud de Madagascar est plongé dans une période de soudure sans répit. En cause, le changement climatique.

Menacé. Madagascar détient le potentiel pour devenir le grenier des petits États insulaires en développement (Peid) dans l’océan Indien. Pourtant, ne serait-ce que pour le Sud de Madagascar, « la campagne agricole 2015-2016 a été caractérisée par une chute vertigineuse de sa production agricole, en raison d’une grave sécheresse », a indiqué José Graziano da Silva, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (Fao), dans un article qu’il a publié hier. D’ailleurs, le dernier bulletin du système d’information sur la sécurité alimen­taire et la vulnérabilité dans les régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsina­nana, Androy et Anosy (Sisav) de ce dernier semestre a dressé un bilan plus qu’alarmant.

En effet, d’après ce bulletin, « vers la fin du mois de juillet, seuls des ménages dans les communes de Maroviro, Ambahita et Ambatosola du District de Bekily disposent encore d’un stock de riz d’environ une semaine pour toute la Région Androy ».

« Nous devons agir immédiatement, car les effets de La Niña pourraient se faire sentir dès octobre. Il existe à présent une probabilité de l’ordre de 55 à 17% pour que survienne le phénomène La Niña », recommande le directeur général de la Fao. Des mesures s’imposent, afin d’aider les milliers de gens vulnérables dans le sud de Mada­gascar, qui ne peuvent se permettre d’attendre.

Faim zéro

« Les interventions d’urgence proposent une solution à court terme et doivent être mises en œuvre immédiatement après le choc, afin d’assister les ménages vulnérables. Ces actions ont besoin d’être complétées par des interventions à moyen terme destinées à renforcer la résilience des communautés rurales, pour que ces dernières soient capables de mieux faire face aux futurs chocs, de surmonter la pauvreté chronique et de garantir leurs moyens d’existence », a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de l’approche « faim zéro », des transferts d’argent pour les mesures d’urgence de protection sociale permettent aux populations d’accéder à la nourriture. Ceci se traduit, entre autres, par l’appui des exploitants agricoles dans le cadre de la préparation de leur prochaine campagne de semis, avec notamment la fourniture de semences, d’engrais, d’outils, de matériel d’irrigation et autres intrants.

Rado Andriamampandry