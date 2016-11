Des traques de dahalo ainsi qu’une fusillade entre régiments de dahalo ont fait vingt morts à Betroka, en une semaine. La gendarmerie multiplie les opérations.

Règlements de compte et chasse aux dahalo ont fait une vingtaine de morts à Betroka. L’un des plus meurtriers remonte à avant-hier. Tôt le matin, aux alentours de 3h30, dans la commune rurale d’Ankilivaho, une dizaine de morts est signalée, lorsque des gendarmes du groupement de l’Anosy, ont lancé un obus de grenade contre une quarantaine d’individus armés en train de prendre la fuite, avec environ 70 têtes de bovidés qui venaient d’être dérobés à Jangany, une commune voisine.

«Les gendarmes sur terrain ont été conduits par le commandant de compagnie territoriale de la gendarmerie à Betroka. À l’issue des affrontements, un fusil ainsi qu’un téléphone portable utilisés par la bande ont été retrouvés», indique le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Anosy.

Dans leur fuite éperdue, les rescapés ont abandonné leur butin. Lundi, deux hordes de dahalo, se sont, en revanche, mesurées à Maheri­voro Bekirobo. Quatre morts sont dénombrés, dont deux dans chaque camp. Rebosiky et Tsahatratry, deux caïds, des plus redoutés et tristement connus en matière de vol de bétail, se trouvent respectivement à la tête des deux hordes de dahalo qui se sont heurtés de plein fouet, de source auprès de la gendarmerie.

Tour de force

Des partages inégaux du butin des razzias que les deux camps ont effectués par où ils sont passés, seraient à l’ori­gine de cette fusillade meurtrière. Deux jours plus tôt, quatre autres individus sont tombés sous les balles d’un peloton de 20 gendarmes à Tranovato Betroka, lors d’une poursuite de troupeau volé.

Ces faits remontent à samedi. Tôt le matin, vers 1h 30, vingt dahalo munis de fusils de chasse, se sont emparés de 35 zébus, lorsqu’ils se sont abattus à Ankoraka Ianabinda.

Alertés environ une heure et demie plus tard, la compagnie territoriale de la gendarmerie de Betroka, a d’emblée, remonté la piste des fuyards. Aux pieds des montagnes de l’Andrindry, où les malfaiteurs arrivent dans une zone qu’ils écument, et où les traces des bœufs volés se perdent, les gendarmes ont réalisé un tour de force. Les balles ont sifflé aux oreilles lorsqu’ils sont tombés nez-à-nez avec les fuyards. Parmi les quatre suspects abattus figure un individu très recherché.

Fin octobre, des individus en train d’escorter une soixantaine de bœufs suspects, se sont par ailleurs heurtés à des gendarmes de la brigade d’Isoanala.

Andry Manase