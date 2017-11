Faire du concret. Rama­nitra Fy Ruby, Rabemanan­jara Hajatiana, Randrianasolo Mirasoa Fitiavana, Rafaralahy Miadantsoa Toavina, Rabe­tsiesotra Ny Ando Don Bryan et Razafimahery Nasaina Finaritra, six jeunes gens de l’Inscae ont réussi à cocher la case « citoyens » dans leur cursus, vendredi dernier. Avec l’aide de sponsors, ils ont pu faire un don de seize housses pour matelas à l’hôpital d’Anjanamasina.

« La réalisation de projets sociaux fait partie de la formation d’un bon manager », estime Nasaina Razafi­ma­hery. « À l’Inscae, le cours Comporte­ment de Manager vise à appliquer les connaissances théoriques dans la réalité. Voilà pourquoi nous avons choisi d’aider l’Hôpital Psychiatrique de Mandrosoa Anjanamasina qui est un centre pour les personnes atteintes de déséquilibre mental », précise-t-elle. Ces six jeunes gens, membres du groupe Zara, projettent également de faire une sensibilisation auprès des collèges et lycées pour les informer, notamment, sur les effets néfastes de la drogue et de l’alcool. Ils vont, pour cela, travailler avec la Croix Bleue.

Rondro Ramamonjisoa