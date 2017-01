Le gouvernement refuse encore de parler de catastrophe dans le Sud. Il a pourtant fallu que les autorités locales lancent des appels de détresse alarmistes pour qu’il prenne des mesures d’urgence et de prévention.

Trop heureux de reprocher des erreurs à la presse, le gouvernement s’emmêle dans les chiffres et les termes. En visite à Toliara II depuis vendredi, le gouvernement annonce en « premiers constats » que « contrairement à ce qui a été annoncé dans trois journaux de la capitale : le barrage de Fiherena n’a pas cédé, aucun village habité n’a été inondé, pas une seule case d’habitation n’a été détruite ».

Il ajoute, dans son communiqué, que « depuis le 3 janvier, date du début des pluies jusqu’à ce jour, aucun sinistré ni sans-abris n’a été recensé ». Comme si les 2 000 personnes provenant de 800 ménages qui, selon le même communiqué du gouvernement, « viennent de perdre la totalité de leurs récoltes », étaient uniquement « en détresse » et n’étaient point sinistrées.

Le sinistré, définit pourtant le décret d’application de la loi sur la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, est « la victime d’un événement catastrophique qui entraîne un préjudice moral, corporel et matériel de nature à mettre en jeu sa capacité de subsistance et de survie ». Et le bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) en a justement dénombré plus de 1 000 à Toliara II.

Débordement

Une source auprès du BNGRC a reconnu que les chiffres ont été gonflés par les autorités locales. Le 18 janvier, le chef de district de Toliara II, Vonjy Manante­nasoa Bototsako et le maire de la commune de Maro­miandra, Koto, ont rapporté le 18 janvier, que 12 000 personnes issues de mille ménages, de cette commune rurale, ont été sinistrées. Mais même si ces chiffres sont fantaisistes, cela ne signifie pas, pour autant, zéro sinistré dans la région.

«L’eau a monté dans cette commune. Il y a des villages isolés et des habitants déplacés, mais le nombre des sinistrés n’atteint pas les 12 000 », indique une source auprès du Bureau qui a requis l’anonymat. Le 14 janvier, un communiqué du même Bureau fait d’ailleurs état de 831 sinistrés recensés et de 504 cases d’habitation partiellement ou totalement détruites dans d’autres communes du district de Toliara II, telles que Milenaka et Ankili­malinika.

Arrivé trop tard sur place, le gouvernement n’a sans doute pas été informé que, comme nous l’avions indiqué dans notre édition parue la veille de son départ pour Toliara, « 85% des cases partiellement ou totalement détruites en début janvier auraient déjà été réparées » et que « 92% des personnes déplacées seraient déjà rentrées chez elles ».

Evoquant les champs de culture victimes de la crue du fleuve Fiherenana suite aux pluies torrentielles enregistrées dans le Sakaraha, le gouvernement minimise les dégâts et l’ampleur de la zone concernée. Evitant de parler d’inondation, il préfère parler de rivière qui « déborde » et de « 800ha de champs bordant la rivière qui ont été ravagés ».

Reconnaissant toutefois enfin les risques de rupture des digues, le gouvernement annonce des travaux d’enrochement dans les prochains jours. Les points où le fleuve a débordé feront par ailleurs l’objet d’endiguement par le biais des travaux à haute intensité de main d’œuvre (Himo). La population, enfin, face à une situation pour le moins « inhabituelle » dans la région, est invitée à faire preuve de prudence pour éviter d’être emportée par les courants comme l’ont été les cinq personnes, dont un enfant, dont le décès a été annoncé par la presse.

Ces mesures annoncées comme des « mesures d’urgence et de prévention » paraissent pourtant bien tardives d’autant que les fortes pluies auxquelles le Sud n’est pas habitué avaient été annoncées par les spécialistes de la météorologie depuis plus de trois mois.

Miangaly Ralitera/Lova Rabary-Rakotondravony