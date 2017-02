Les femmes enceintes de Maromiandra, pourront accoucher gratuitement dans les cinq prochains mois.

Elles ont tout perdu, toutes les récoltes sur lesquelles leurs proches et elles comptaient, lorsque le fleuve Fiherenana est sorti de son lit en raison d’une abondance de pluies dans la région Atsimo Andrefana. Même si le gouvernement ne les a pas considérées comme des sinistrées, en affirmant le 21 janvier dernier qu’aucun sinistré n’est recensé dans la commune de Maromiandra, elles ont pu recevoir des aides

pour faire face, dans les prochaines semaines, à une période qui risquerait d’être difficile.

Grâce au Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), les femmes enceintes de la commune rurale de Maromiandra, Toliara II, pourront ne pas avoir à trop se soucier des dépenses nécessaires à leur accouchement.

Sauver des vies

Dans une édition spéciale de sa newsletter, l’UNFPA Madagascar annonce avoir « doté le Centre de santé de base de la commune de Maromiandra de médicaments et d’équipements médicaux (kits de santé et de reproduction d’urgence) ainsi que 129 kits individuels d’accouchement et 100 kits de dignité ».

Outre les matériels, le CSB devrait également offrir « 900 consultations prénatales et postnatales, ainsi que 130 accouchements assistés gratuits et de qualité pendant une période de cinq mois ». Selon le communiqué de l’UNFPA, sur les 9 678 habitants de la commune de Maromiandra, 2 265 sont des femmes en âge de procréer. Et pour cette agence des Nations Unies, l’objectif est de « sauver la vie des femmes enceintes qui figurent parmi les groupes les plus vulnérables dans ce contexte » d’inondation causée par les pluies diluviennes de janvier 2017.

Lors de sa visite à Maro­miandra, le vendredi 20 janvier dernier, le gouvernement a déjà laissé « 8 tonnes de maïs pour être distribuées aux familles en détresse » qui ont perdu la totalité de leurs récoltes dans l’inondation des 800 ha de champs de culture « exploitées par 2 000 personnes, soit 800 ménages ». Des tentes avaient également été prépositionnées sur place pour abriter la population en cas d’inondation, et l’envoi d’une équipe médicale y avait été décidé.

Bodo Voahangy