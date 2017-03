La victime a voulu traverser l’Ikopa avec sa bicyclette. Il ne s’attendait pas à ce que la mort l’y attendait.

Un premier décès confirmé pour Antana­na­rivo. Âgé d’environ

25 ans, un jeune homme a été emporté par l’eau, à Ambohimanambola, la nuit du jeudi 9 mars. Selon les personnes habitant dans cette zone, ce jeune homme a essayé de passer les eaux avec sa bicyclette, pourtant il a glissé et le drame s’est produit. Ce n’est que la matinée (hier) que le corps a été repêché par les habitants d’Ambohimanambola. Quelques heures plus tard, les pompiers sont arrivés sur le lieu. Cet endroit fait partie des zones menacées par l’inondation après le passage du cyclone Enawo. L’eau a envahi complètement la route et les habitats. Une zone presque inaccessible et dangereuse se présente. La route s’est fissurée. Malgré la baisse du niveau de l’eau dans cette zone, les habitants vivent dans la peur. Car à part la perte humaine, les dégâts matériels s’en suivent. Une maison s’est complètement écroulée et une trentaine de maisons peuvent s’effondrer imprévisiblement. « Je n’ai jamais vu beaucoup d’eau comme celle de cette année chez nous depuis longtemps », confirme Jean Claude Ratelolahy, un habitant d’Ambohimanambola. Ce dernier affirme avoir constaté un grand trou dans sa maison.

Montée des eaux

La digue d’Anosima­havelona I à Tanjombato a été rompue, jeudi, à partir de 20 heures. La plupart des habitants ont déjà quitté leur domicile, mercredi. Ce qui a pu éviter les pertes humaines dans cette zone. L’eau envahit jusqu’aux parking du supermarché du Jumbo Score. Pour y passer, des charrettes offrent leur service à 200 ariary. Quelques dégâts matériels ont été signalés également dont quatre clôtures de maisons détruites, treize arbres se sont écroulés à Antananarivo, selon le chef de corps des pompiers de Tsaralalana, le colonel Michel Rabe­manantsoa.

Ainsi, le directeur général de l’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo ou Apipa, Philippe Rateloson, a confirmé la hausse du niveau d’Ikopa à l’échelle d’Anosi­zato, hier à 18 heures. Il est de 3,41 m s’il était 3,61 m jeudi, ce qui a déjà dépassé le niveau de la cote d’alerte rouge de danger, déclaré de 3, 5 m. « Le problème, c’est que le niveau d’Ikopa à l’échelle de Bevomanga dépasse le niveau de la cote d’alerte jaune de menace de danger de cette station, de 4, 00 m car son niveau est de 4, 10 m maintenant (hier 18 heures). Il y a un gros rocher de 10 m qui engorge les eaux dans cette rivière. Nous avons un projet avec la commune urbaine d’Antananarivo de désengorgement de cette pierre mais le projet n’est pas encore appliqué en raison du manque de financement. Cela peut provoquer la montée des eaux à Antananarivo car l’eau continue à monter durant les prochaines douze heures », selon toujours le directeur général de l’Apipa.

Fanomezana Rasolomahery/Mamisoa Antonia