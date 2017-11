Plantes endémiques. Le centre de recherche réunionnais, CIRAD, étudie deux plantes aux propriétés naturelle­ment bactéricides et insecticides depuis trois ans.

Si tout pousse à La Réunion, les ravageurs et les maladies sont aussi nombreuses. Mais la nature a des ressources. Dans cette île, il existe au moins deux plantes aux propriétés naturellement bactéricides et insecticides. Le Cirad les étudie depuis 3 ans. Objectif : se débarrasser à terme des pesticides chimiques pour une agriculture plus saine. Agricul­teurs et jardiniers en herbe le savent: la nature réunionnaise est généreuse, mais les plantes sont souvent attaquées par des maladies variées et des nuisibles en tous genres. Résultat, les agriculteurs sont obligés de recourir à des traitements majoritairement chimiques. Si les méthodes naturelles comme le purin d’orties, ont toujours existé, les exigences de rendement ont nécessité le recours de plus en plus massif aux pesticides. Mais aujourd’hui, la prise de conscience est réelle et mondiale : un meilleur respect de l’environnement, donc de la santé humaine, est essentiel. Et les plantes issues de la biodiversité réunionnaise pourraient bien apporter une contribution de premier plan.

Projet Biopiper

Depuis quelques mois, le centre de recherches CIRAD travaille sur un projet innovant. Il a mis en culture des plantes endémiques pour en extraire des molécules aux vertus naturellement insecticides. Nom de code : projet Biopiper. Cousines des poivriers (pipéracées, d’où le nom du projet), deux plantes dont le nom est tenu secret font depuis 3 ans l’objet de toutes les attentions.

Après avoir été mises en culture pour s’assurer qu’elles pouvaient pousser autrement que dans leur élément naturel, le Cirad en a extrait des principes actifs, notamment des huiles essentielles. Elles ont été testées sur les insectes et les bactéries.

Initié en 2015 par le Cirad, le projet Biopiper regroupe de nombreux acteurs. L’Armeflhor et la Société horticole de Bassin Plat

s’assurent de la «domestication» des plantes. Le laboratoire de chimie l’université procède à l’extraction des huiles essentielles et à l’identification des molécules actives. En métropole, une société privée, PAT (Plant Advanced Technologie) et l’université de Rennes,

mesurent concrètement l’efficacité des extraits sur des familles de ravageurs, rôle assuré localement par le Cirad.

