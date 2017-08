Le corps du grand accordéoniste a été enterré, dans le tombeau familial à Andranomena samedi. Les Tuléarois ont rendu un vibrant dernier hommage à leur fils prodige.

Régis Gizavo, Mbaitse pour ses proches, l’accordéoniste aux doigts d’or, repose depuis samedi dans sa dernière demeure ancestrale à Andranomena, à un kilomètre au nord de l’aéroport de Toliara. Après la veillée mortuaire au gymnase couvert de Tsienengea jeudi, son corps a été transféré dans sa maison familiale à Mahavatse I, vendredi matin, avant d’être enterré dans le plus grand respect, samedi en fin de matinée. Mise à part sa grande famille, ses amis proches, les autorités et les artistes locaux, la population a été nombreuse à rendre un dernier hommage au fils prodige qui a porté haut, à travers le monde, le talent et la culture de sa région natale.

À son arrivée d’Antananarivo jeudi, et pendant qu’on le conduisait vers sa tombe, samedi, sa voix et le son au style inégalé de son accordéon ont retenti dans les rues où passait le cortège funèbre. En effet, ses fans et ses admirateurs avaient installé des sonorisations pour faire écouter une dernière fois ses meilleurs tubes. Ainsi « Ze ombanao ka ombako » a vibré comme un dernier message et surtout un ultime au revoir de ce virtuose de l’accordéon à ses adorateurs, dont beaucoup ont longé les rues vers Andranomena, à défaut de pouvoir assister à l’enterrement.

La chanteuse Landy, celle qui l’accompagnait à ses débuts dans les années 80, n’a pu retenir ses larmes lors de cette cérémonie d’adieu. « Je ne sais si c’est un simple hasard ou un concours de circonstances, mais les paroles de ‘Mbaitse’ de son vivant reflètent toujours des messages de souvenir et d’amour à tous ceux qui l’ont écouté », se souvient-elle avant d’ajouter : « Je me rappelle qu’il se comportait à chaque fois comme un rassembleur dès qu’un problème surgissait tant au niveau de ses proches qu’au sein de notre groupe », confirme-t-elle.

Témoignages

Le chanteur Théo Rakotovao apporte aussi son témoignage. « Certes, nous avons perdu un grand frère aujourd’hui, mais je crois que son message a été transmis à toutes les générations, artistes ou non. C’est à nous de continuer ce qu’il a entrepris pour la chanson et la culture malgaches », reconnaît le chanteur du Mikea.

Pour Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara I, Régis Gizavo a fait honneur à la culture du Sud malgache. « C’était un magicien de l’accordéon, avec un son qui n’appartenait qu’à lui, mais surtout il avait l’art de réconcilier son entourage, son public et même la population malgache avec cet instrument et ses compositions » reconnaît l’élu de la ville natale de Gizavo.

Hormis son éclatant duo avec Landy à ses débuts, Régis Gizavo était également connu du public tuléarois en tant que membre du célèbre groupe Sailors, qui avait comme chef de groupe la diva du Sud, Angeline. « Très attentive aux sons qu’émettaient mes musiciens durant nos répétitions et concerts, je ne me rappelle pas avoir entendu Régis faire une fausse note. Au contraire, il improvisait et rajoutait par le biais de son accordéon de merveilleux sons », se souvient-elle.

Mélanie Zafisoa, une jeune lycéenne, reconnaît également le talent de Régis Gizavo. « Je l’ai connu à la télé lorsqu’il jouait avec Christophe Maé, mais découvrir qu’il était malgache m’a profondément touchée. En apprenant sa mort, j’étais émue, mais très fière de ce qu’il a pu démontrer au monde entier », sourit-elle.

Francis Ramanantsoa