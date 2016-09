Après des hauts et des bas quant à sa réalisation, voilà que la gare est sur les rails. Grâce au partenariat avec Total.

La présence des engins a attiré l’attention des usagers de la route digue au niveau d’Andohatapenaka, il y a une semaine. Les travaux de construction de la gare routière avaient démarré à côté du stade de l’équipe nationale de rugby. Joint au téléphone, le ministre Narson Rafidimanana, ministre auprès de la Présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement avance une modernisation de la capitale avec tous ces chantiers en cours. « Avec celle d’Ambohi­ma­nambola, Antananarivo se dote de deux gares routières modernes. La capitale est actuellement en train de changer son visage », a-t-il expliqué.

Le début du chantier d’Andohatapenaka a été annoncé à plusieurs reprises. Cette nouvelle gare routière, avec celle d’Ambohi­manambola font partie des projets présidentiels. Faute de financement, les projets annoncés en grande pompe depuis décembre 2014 sont restés en stand-by. Ce n’est qu’en avril que le gouvernement a procédé à l’annonce de la reprise de la construction de ces infrastructures grâce au partenariat avec le secteur privé. Ainsi, la construction de la gare routière d’Ambohimanambola est le fruit d’un partenariat public privé entre Jovenna et le gouvernement. Et celle d’Ando­hatapenaka sera réalisée avec Total. Les autorités ont commencé, par la suite, l’enceinte située tout près du stade de l’équipe nationale de rugby.

Trois hectares environ

Le terrain faisait l’objet de plusieurs bras de fer, entre le groupe Tiko et le gouvernement, ensuite entre la commune urbaine d’Anta­nanarivo et le ministère auprès de la Présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement. La ville d’Anta­na­narivo avait l’intention d’implanter une fourrière com­munale au mois de juillet avant de renoncer par la suite à ce projet.

Le site d’Andohata­penaka est doté d’une superficie totale de trois hectares environ. La nouvelle gare est capable d’accueillir la circulation de quatre mille passagers et quatre cent véhicules pendant les périodes de pointe. Elle contiendra du parking, un bâtiment avec un hall de départ, des boutiques, des restaurants et des guichets selon les normes d’une gare routière. Le calendrier initial prévoit une livraison du chantier pour le 30 septembre.

Mais les travaux accusent du retard.

Avec la construction de ces infrastructures, l’aménagement de la capitale devrait connaître des changements majeurs. Les gares routière de « Fasan’ny Karana » et d’Ambodivona ne seraient plus qu’un souvenir pour les voyageurs. La gare d’Ambo­hima­nambola servira l’axe Sud et l’axe Est de Madagascar et celle d’Andoha­tapenaka, l’axe Ouest et l’axe Nord du pays, c’est-à-dire les RN1, RN4, RN5 et RN6.

Lova Rafidiarisoa