Impraticable. Circuler dans la ville d’Antananarivo devient une rude épreuve pour les automobilistes. L’état des chaussées se détériore, notamment, après les quelques gouttes de pluie qui ont transformé certaines rues en rivière. Les canaux d’évacuation d’eau à Antananarivo sont tous obstrués, immobilisant ainsi l’eau de pluie sur les chaussées. Du côté d’Ambodivona, par exemple, une portion de la route est totalement délabrée, les chauffeurs doivent ralentir en y passant. Ce qui entraine souvent un embouteillage monstre dans ce quartier. AAndohan’iMandroseza, les récentes réhabilitations des chaussées, dont des bétonnages, sont déjà tombées en ruine. Et les nids de poule s’élargissent dans les quartiers des 67 Ha, à Andravoahangy, à Anosy, sur la route circulaire, à Ivandry-Alarobia.

La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) explique son irresponsabilité par le manque de budget pour la réalisation des grands travaux. Ses dirigeants ont toutefois souligné que l’Omnium de maintenance des véhicules de transport (OMAVET), chargée de la contre-visite des véhicules de transport en commun travaillant à Antananarivo, devrait réaliser des travaux de réhabilitation des rues et de mise en place de panneaux de signalisation, grâce au partenariat des deux parties. La contestation des taximen de l’affectation de cette contre-visite à l’Omavet ne va certainement pas faciliter les choses. À la CUA de trouver d’autres options. Subventionnée ou non, c’est son devoir d’améliorer la ville d’Antananarivo.

MiangalyRalitera