Pour démontrer que l’État malgache ne reste pas les bras croisés face aux problèmes endurés par la population, le ministre auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) est descendu dans le Vakinan­karatra, le week-end dernier. Narson Rafidi­manana est passé par Antanifotsy où il a pu constater de visu l’état délabré de la route communale de 26 km qui la relie à Ambohi­topoina. « Cette portion de route se fait en cinq jours », rapportent les habitants. « Il nous est impossible de faire sortir nos produits. En plus, l’insécurité grandissante nous inquiète au plus haut point », ajoutent-ils.

Le ministre a ainsi promis d’améliorer la situation. Des cases des élèves de l’école de l’église luthérienne d’Antanifotsy ont été victimes d’incendie, et des vivres et produits de première nécessité leur ont été offerts. À Ambatomiady, le ministère a offert du riz car nombreux sont victimes de grêlons. La route y est également catastrophique. « La réfection des routes communales dans cette partie d’Ambato­miady sera réalisée par système HIMO », a annoncé le ministre Narson Rafidimanana.

En outre, son ministère prévoit de réhabiliter quelques écoles telles que celles d’Am­boa­vaha et d’Antsahanan­driana, ainsi que les CEG, construits à mains propres par la population locale, mais lesquels nécessitent une importante rénovation. Le passage à Ambohimandroso, a permis la pose de la première pierre de la clôture du terrain de sports. Enfin, le M2PATE prévoit l’extension de la ville d’Antsirabe à Antsoatany, une commune située non loin de la ville dans le district d’Antsirabe II. La descente a permis de cerner la faisabilité technique du projet.

Mirana Ihariliva