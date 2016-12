Le Mondial de pétanque d’il y a une dizaine de jours a été l’occasion de faire un triste constat. L’état du Palais des sports et de la culture Mahamasina laisse à désirer.

À l’extérieur, le gazon est mal tondu. Tandis que la partie Est, où se trouve le portail pour accéder au stade annexe Mahamasina, est réduite à une décharge. Et le soir, les éclairages ne fonctionnent plus correctement.

À l’intérieur, une bonne partie des sièges ne sont plus en mesure d’accueillir des spectateurs. Et on ne parle plus de l’odeur dans les toilettes. C’est le résultat d’un ensemble de facteurs.

Le premier concerne le comportement de certains spectateurs irrespectueux des biens communs. À cha­que événement s’y tenant, les organisateurs ne cessent de leur prier de ne pas mettre leurs pieds sur les sièges, à titre d’illustration. De l’autre, il ne faut pas se voiler la face, le manque d’entretien constitue également une des raisons qui a conduit à une telle situation.

Jusqu’à présent, le Palais des sports et de la culture est la seule et unique enceinte pouvant accueillir dans les normes, un événement d’envergure internationale en indoor, comme ce fut le cas avec les nombreuses éditions de l’Afrobasket et donc le dernier championnat du monde de pétanque. Chacun devrait en prendre soin au lieu de le dégrader.

H.L.R.