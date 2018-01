Hassanein Hiridjee est très présent dans la production d’énergie. Outre la centrale de Jovena à Antananarivo, il s’investit dans la construction à Volobe.

C’est l’un des acteurs du secteur énergie. Le groupe Axian s’investit à fond dans la production de l’énergie. À Antananarivo, par exemple, sa filiale Jovena vient de mettre en place une nouvelle centrale thermique sur le site d’Ambohimanambola. Avec ses branches infrastructures, le groupe de l’homme d’affaires Hassanein Hiridjee compte développer l’accès à l’électricité à de nombreux foyers malgaches avec une centrale hydroélectrique. Elle fournira 48 mégawatts supplémentaires au réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) et connectera vingt mille foyers. L’inauguration officielle de l’infrastructure se fera par le Président Hery Rajaonarimampianina, ce vendredi.

Le plus grand chantier qui attend le groupe Axian sera sans doute la construction de la centrale hydroélectrique de Volobe sur le fleuve Ivondro, située à 30km au Nord-Ouest de Toamasina. Elle devrait desservir les réseaux interconnectés de Toamasina et d’Antanana-rivo. Le chantier nécessite un investissement de 500 millions de dollars. Et c’est Hassanein Hiridjee lui-même qui l’a annoncé, lors de la conférence des bailleurs et des investisseurs, tenue à Paris, en décembre 2016.

Révolution

Dans un billet publié sur sa page Linkedin, l’homme d’affaires annonce que son groupe croit beaucoup en l’énergie solaire et explore de nombreuses pistes de développement avec ses partenaires dans ce domaine.

« Nous avons à ce titre achevé en janvier 2017 le projet pilote d’Andovoranto, une mini centrale électrique solaire, en collaboration avec notre partenaire Sagemcom », écrit –il. La société Électricité de Madagascar (EDM), une autre branche du groupe Axian, avait mis en place sur ce site pilote, trente quatre panneaux d’une puissance de 10 kilowatts permettant à cent cinquante ménages d’avoir de l’électricité. « Pour la première fois dans ce pays, les abonnés peuvent recharger leur compteur prépayé grâce au mobile banking Mvola, développé en exclusivité par Telma pour ce projet pilote. Notre ambition est de dupliquer ce modèle dans cent nouveaux villages d’ici à 2020», annonce Hassanein Hiridjee.

L’accès à l’électricité demeure encore très faible à Madagascar. Le taux est estimé à 15,25% dans l’ensemble, avec environ 6,10% en milieu rural. D’après un document de la Banque africaine de développement sur le programme d’amélioration de la compétitivité économique, « la production d’électricité est assurée à 75% par un parc thermique, ceci en dépit du fort potentiel en ressources renouvelables avec l’hydroélectricité estimé à 7 800 MW, le solaire à 2.000 mégawatts, et des opportunités dans l’énergie éolienne ».

Lova Rafidiarisoa