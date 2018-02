Le Président Rajaonarimampianina a effectué une visite du chantier de construc­tion du nouveau terminal à Ivato. Les travaux sont achevés à 25%.

Dans le temps. Huit mois après le lancement des travaux, le futur terminal international de l’aéroport d’Ivato commence à prendre forme. Les charpentes métalliques indispensables pour la construction de ce bâtiment moderne sont déjà livrées et en cours de montage. Le premier étage du bâtiment est également en cours de construction. Les visiteurs ont d’ores et déjà pu avoir quelques idées sur ce futur terminal, en ce qui concerne son apparence. « À ce jour, 25% des travaux sont achevés », a déclaré Philippe Gesret, directeur de projet au sein de la société CMBI, le consortium de société en charge de ce chantier, devant les autorités malgaches conduites par le Président Hery Rajaonari­mam­pianina, hier, sur le site.

Le locataire d’Iavoloha suit de près l’évolution de ce grand projet. « Cinquante ans après la construction de l’actuel aéroport international, nous avons lancé ce projet car Madagascar mérite des infrastructures modernes, suivant les normes requises », a-t-il déclaré lors d’une brève déclaration à la presse. Il a réitéré, en même temps, l’importance des projets structurants qui contribuent à la création d’emplois, tout en s’inscrivant dans le processus de développement, à la création de valeurs ajoutées.

Meilleure accessibilité

L’évolution rapide de ce projet d’envergure est à mettre au crédit du professionnalisme de quelques centaines d’ouvriers qui travaillent d’arrache-pied sur le chantier. « Une vingtaine d’entreprises sous- traitantes et trois cents ouvriers ont prêté main forte à la réalisation de ce projet », précise Philippe Gesret.

Conformément à l’agenda, les travaux concernant le tarmac II ainsi que la construction des rotondes, prévues pour supporter les passerelles du futur aéroport, suivent également leur cours. La piste de l’aéroport d’Ivato est aussi concernée par ce projet d’envergure. Les travaux y afférents débuteront fin mars-début avril 2018.

« Toutes les entités aéroportuaires ont été avisées du lancement de ces travaux de piste. Ravinala Airports prend toutes les dispositions nécessaires pour que les travaux ne pénalisent pas le trafic et se fassent selon un créneau horaire convenu avec toutes les compagnies aériennes », indique une source auprès de Ravinala Airports, le concessionnaire de l’aéroport d’Ivato.

Bâti sur une superficie de 17 500 m² et conçu pour être en phase avec les standards internationaux et les normes de l’Association du transport aérien international (IATA), le nouveau terminal international d’Ivato permettra une meilleure accessibilité de Madagascar et de nombreux échanges dans la région océan Indien. D’après les informations fournies par Ravinala Airports, le nouveau terminal d’Ivato aura une capacité d’accueil annuelle de plus de 1,5 millions de passagers. Il sera équipé de trois passerelles permettant aux passagers d’embarquer directement à bord de leur avion, sans passer par le tarmac. Son parc de stationnement pourra accueillir jusqu’à quatre cents voitures. Dans deux ans, l’aéroport d’Ivato fera la fierté du secteur du transport aérien.

Lova Rafidiarisoa