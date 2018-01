Des mesures seront prises pour l’entretien du Lac Anosy. « Nous sommes encore en train d’élaborer toutes les mesures à prendre pour l’entretien des jardins du Lac Anosy. Une convention se fera bientôt », affirme Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre auprès de la présidence chargé de projets présidentiels de l’Aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). Si la rénovation a été décidée, c’est pour valoriser ce lieu public. La rénovation est prise en charge par le ministère de l’Aménage­ment du territoire et de l’Équipement, actuellement. Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage l’a commencé en novembre 2017.

Réaménagement

« Il s’agit d’une consigne du président de la république Hery Rajaonarimampianina, en vue d’embellir les alentours de chaque ministère. Nous avons restauré la partie où il y a le WC public jusqu’en face de la Radio nationale malgache (RNM). Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage a créé une aire de jeu pour les enfants et ont rénové les bancs. Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 139 millions d’ariary et c’est le (M2PATE) qui a pris la relève dans le réaménagement des alentours du lac Anosy. Des jeunes du parti Hery Vaovaon’i Madagasikara ont également assaini ces lieux », explique un responsable auprès du ministère de l’Agriculture et de l’élevage.

Une aire de jeu et de repos, un boulodrome et une ruelle pour les joueurs de skateboard seront mis en place dans cette réserve foncière. Les allées vers l’« Anjely Mainty » seront illuminées à travers de l’énergie renouvelable. Les travaux d’aménagement sont évalués à 1 mil- ­liard 500 millions d’ariary. Les travaux sont prévus se terminer dans quarante-cinq jours à compter du jour de la passation, le 24 janvier.

Mamisoa Antonia