Le groupe Accor Hotels et la société Eden annoncent le projet de construc­tion d’un établissement hôtelier de luxe.

Après Ibis, Accor Hotels et la société Eden annoncent le projet de construction d’un autre établissement hôtelier à Madagas­car. S’agissant d’un hôtel de luxe, l’établissement portera cette fois-ci l’enseigne Novotel. Bâti sur une surface de 3 hectares à quelques minutes

seulement de l’aéroport d’Ivato, cet hôtel quatre étoiles international comportera

150 chambres dont une vingtaine de suites présidentielles. « Grâce à notre partenaire, la société Eden, l’ouverture de cet établissement dans la Grande île ne fait que confirmer notre stratégie dans le continent africain. Plusieurs projets d’ouverture de Novotel prennent forme actuellement dans plusieurs villes africaines », a soutenu hier à Ankoron­drano Philippe Baretaud, directeur de développement Afrique du groupe Accor Hotels.

Expansion

Le groupe Accor Hotels poursuit son expansion dans la Grande île. Avec la construction de cet établissement de luxe, le premier hôtelier de France disposera ainsi deux enseignes à Madagas­car : un Ibis et un futur Novotel. Ce qui serait bénéfique à l’économie du pays en général et du tourisme en particulier.

« Ce projet renforcera nos infrastructures d’accueil pour les prochaines rencontres internationales et le tourisme », s’est réjoui Narson Rafidimanana, ministre auprès de Présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement lors de la présentation de ce projet hier à Ankorondrano.

Côté investissement, l’infrastructure coûterait 20 millions d’euros au promoteur du projet. Selon les explications recueillies sur place, l’hôtel sera fin prêt pour accueillir ses premiers clients « début 2019 ». « Les travaux proprement dits commenceraient dans les huit prochains mois. Il faut procéder ensuite à la construction du projet, au recrutement et à la formation des ressources humaines », a fait savoir Philippe Baretaud. Puisque les services fournis dans ce Novotel devraient être les mêmes que ceux qui sont proposés ailleurs. Cette formation est nécessaire pour inculquer l’esprit et les standards de services du groupe Accor Hôtels à ses futurs employés.

Lova Rafidiarisoa