La ville de Toliara se dotera d’une nouvelle infrastructure moderne. Le président Hery Rajaonari­mampianina a annoncé, durant sa visite dans cette localité, l’extension et la modernisation de l’aéroport de Toliara. Grâce à ce projet, l’infrastructure pourra accueillir des vols longs courriers en prolongeant la piste d’atterrissage à 2 600 m.

« Les travaux vont contribuer au développement du secteur tourisme dans le Sud, une des destinations phares de la Grande Île. En matière de vol, Toliara, en tant qu’aéroport international, va diminuer la distance, donc la durée du vol, vers des destinations comme l’Afrique du Sud », a soutenu le chef d’État.

Statut international

Le gouvernement envisage ainsi de faire en sorte que cet aéroport dispose d’un statut international. Sur ce point, il doit avoir la certification requise. Le processus est déjà lancé et sera finalisé en 2018. Certaines compagnies ont déjà annoncé leur intention d’exploiter des liaisons au départ de Toliara. Le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral se penchera par exemple, sur l’étude de vols directs entre La Réunion-Taolagnaro et Toliara

Avec une surface de 3 022 m², c’est le troisième aéroport du pays de par cette superficie derrière ceux d’Ivato et de Mahajanga. En 2016, soixante mille passagers ont débarqué dans cet aéroport. Mais il sera capable d’accueillir deux cent cinquante mille passagers après les travaux. Le coût de ce grand projet est de l’ordre de 741 millions d’ariary, d’après le communiqué de la Présidence de la République.

Lova Rafidiarisoa