Le plaidoyer de Voahangy Rajaonarimampianina, pour faciliter le déplacement des malades dans les différents services du centre hospitalier universitaire Gynécologie-Obstétrique à Befelatanana (CHU GOB), a porté ses fruits. Les malades ne seront plus transportés sur un brancard pour passer d’un étage à un autre. Après ses 40 ans d’existence, cet établissement dispose, enfin, d’une rampe qui relie tout le bâtiment : du rez-de-chaussée au quatrième étage. « Je souhaite faire un hommage particulier à mon épouse, l’initiatrice de cette infrastructure. Elle ne pouvait pas s’abstenir de dire qu’il y a du pain sur la planche dans cette maternité, en rentrant chez nous, un jour », a souligné Hery Rajaonariamampianina, Président de la République, hier, lors de la cérémonie d’inauguration de l’infrastructure.

Voahangy Rajaonari­mampianina a été affectée par le problème de transfert de patients dans cet hôpital. À cause de la panne fréquente de son ascenseur, c’est le personnel qui trans­portait les patients en prenant l’escalier.

Le gouvernement japonais a accepté de soutenir cette initiative de la Première dame. Il a financé les travaux, à hauteur de 572 629 776 ariary ou 163,129 euros. L’ambassadeur de Japon, Ichiro Ogasawara, et son épouse ont assisté à la cérémonie d’inauguration.

M.R.