Un hôpital muni d’un bloc opératoire implanté à Ambohimangakely, sera fonctionnel vers le début de l’année 2017.

Le ministère de la Santé publique a posé la première pierre du deuxième centre hospitalier de référence du district (CHRD) pour le district d’Avaradrano, hier. Cet hôpital, sis dans la commune rurale d’Ambohimangakely, sera doté d’un bloc opératoire. Toutes les chirurgies générales pourront être réalisées dans cet hôpital. Par conséquent, les habitants des huit communes environnantes, mais aussi les accidentés, sur la route nationale 2 reliant Toamasina et Antananarivo, n’auront plus à se déplacer dans le centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (CHU JRA), pour de simples interventions chirurgicales.

« Notre objectif est de désengorger le CHU JRA, qui est souvent débordé car il est l’un des rares hôpitaux publics effectuant des interventions chirurgicales à Antananarivo. Seuls les cas difficiles devraient être admis au CHU JRA, avec l’existence de ces nouvelles infrastructures de santé », a souligné un responsable au sein de ce ministère. Juste­ment, cette fin de semaine, le service des urgences du CHU JRA a été débordé, à cause de quelques cas d’« intoxication alimentaire », selon un médecin-urgentiste au CHU JRA.

Implantation envisagée

Ce ne sera pas le dernier hôpital doté d’un bloc opératoire que le ministère de la Santé publique envisage d’implanter dans les communes voisines d’Antanana­rivo-ville. Prochainement, la commune de Bongatsara va également en bénéficier. Pour l’année 2017, les zones enclavées, dont le « deep south » bénéficieront d’un traitement spécial de l’Etat. Une dizaine de CHRD de ces zones sera modifiée en CHRD niveau II, c’est-à-dire, y installer des plateaux techniques en chirurgie.

La durée des travaux de construction de cet hôpital est prévue pour trois ou quatre mois. Le Dr Naina Andria­narison, maire à Ambohi­mangakely, assure le logement des médecins qui vont travailler dans ce CHRD II, fruit du projet présidentiel.

Miangaly Ralitera