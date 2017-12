Les autorités publiques prennent maintenant garde face à une troupe d’escrocs qui s’enrichissent sur leur dos. L’espionnage est en cours.

Faux gendarme, policier, militaire, avocat, mais vrai escroc. Les autorités publiques ont été victimes d’une usurpation de titre par des imposteurs, ces derniers temps. La police vient de dénoncer, hier une troupe d’individus qui se font passer pour des éléments des forces de l’ordre. Ces bandits mettent des uniformes vert armée, selon les informations recueillies. Ils ciblent les taximen. Ils arrêtent également de piétons pour soutirer de l’argent, de source au service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale.

D’après les témoignages obtenus, ces escrocs montent dans les bus et fouillent les sacs à main ou bagages des passagers pour voler des objets de valeur. « Ce qu’il faut savoir c’est que ni la gendarmerie ni la police n’effectue une inspection sans badge professionnel. Toutes les deux n’ont pas non plus le droit de fouiller les sacs des passagers », a communiqué le SICRI, hier. Aucun coup de filet n’a été en revanche réalisé par la police nationale.

Les forces de l’ordre sont à présent sur les traces de ces pirates. De son côté, le parquet a déjà mis un faux avocat, impliqué dans les affaires de pillage de dossier au tribunal d’Anosy, sous les verrous, lundi.

Un faux commandant de l’armée, recherché par la brigade criminelle continue toujours sa fuite. Celui-ci avait extorqué cent trente millions d’ariary dédiés au dédouanement des marchandises au port de Toamasina avant de s’évanouir dans la nature.

Mode opératoire

La circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) n’est pas non plus épargnée. Le faux employé de la CIRGN qui a envoyé un avis de recherche fictif aux journalistes, le mardi 5 décembre reste insaisissable. Une bande de malfaiteurs s’est fait passer pour des gendarmes de la section de la recherche criminelle (SRC) de Fiadanana, au début de ce mois. Ils agissaient selon le même mode opératoire que ceux signalés par la police. « Ils conduisent une voiture R5 et capturent des passans qu’ils accusent d’être recherchés depuis longtemps. Ils leur volent ensuite leurs argent, bijoux et bicyclette », a indiqué un lieutenant à la SRC, hier dans un entretien.

« Ce cas s’est déjà reproduit trois fois dans la capitale », selon les précisions du commandant Herilalatiana Andrianarisaona, chef de service de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale (SCRP), dans son communiqué, le mardi 1 décembre.

Hajatiana Léonard