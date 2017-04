Le type de riz «makalioka» est devenu rare et difficile à trouver auprès des marchés dans la capitale. Malgré la légère baisse du riz cette semaine, le prix des makalioka stagne de 2 200 ariary à 2 300 ariary le kilo. D’après Jean Paul Ranaivoson, un vendeur détaillant au marché d’Andravoahangy, les «vary vao» ont connu une baisse comme le tsipala est à 1 600 à 1 650 et vendu à 1 700 ariary par rapport à 1 900 ariary.

Cependant, le makalioka reste le préféré des gens, mais vu que celui ci ne correspond au pouvoir d’achat des consommateurs, les consommateurs optent pour le «vary gasy». Le riz importé gagne aussi du terrain. « Les gens, pour la plupart, achètent du stock vu que celui ci augmente dans la marmite mais le prix est abordable pour tout le monde », affirme Vololo­niaina Laurence, vendeur grossiste à Andra­voahangy.

Le retard de la pluie risque d’avoir des impacts sur la production du riz dans certaines régions. Néanmoins, les vendeurs pensent que la hausse des prix du riz revient aux profiteurs. « Même si la pluie tarde cette année, le prix du riz ne devrait pas être comme cela, mais il a des personnes qui prennent profit », ajoute t-elle. Les agriculteurs prévoient également leur propre consommation. « Nous avons constaté que la production du riz était bonne dans cette partie de Manjakandriana. Pourtant les agriculteurs ne baissent pas le prix et pour

le mois d’octobre et de septembre », affirme Jean Paul Ranai­voson.

Mamisoa Antonia