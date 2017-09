Entente. Après la fermeture et l’interdiction d’exploitation controversée émise par le ministère de l’Industrie, à l’endroit de la société de raffinage d’huile alimentaire Bidco, depuis près d’un an, les promoteurs ainsi que la même autorité en sont venus à des consensus lors d’une audience entre les deux parties, hier, à Antaninarenina.

La raffinerie d’huile Bidco Madagascar avait fonctionné en essai technique, depuis plus de deux mois. Depuis, la situation de la société, ainsi que de ces employés, est devenue plus qu’incertaine.

« D’un commun accord, nous avons convenu de la véracité de certains points, en l’occurrence l’irrégularité de la situation de l’entreprise sur certains points. Des sujets que nous tâcherons de régulariser afin de rouvrir au plus vite les portes de l’huilerie », explique Armand Tazafy, ministre de l’Industrie. Ce dernier a précisé qu’il s’agit de la question de la délivrance du certificat de consommabilité des matières premières que la société utilise, de l’autorisation d’autoproduction d’énergie de la société et de l’inexistence de certificat de mise en marché des produits de l’huilerie.

