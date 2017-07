En bonne santé. C’est de cette façon que l’on pourrait considérer le domaine de l’industrie malgache, ces derniers temps. Un fait que le ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, Chabani Nourdine est venu constater de visu, la semaine dernière à Andra­haro. Pour l’occasion, c’est en compagnie du Président du Groupement des opérateurs en télécommunication (Goticom), Jean Luc Rajaona qu’il a tenu à visiter deux importantes sociétés, dites franches, dans ce quartier industriel de la capitale dont la société Floréal Madagascar et Vivetic, respectivement, deux des entreprises leaders dans le domaine du textile et des NTIC dans la Grande île.

Le choix de ces deux entreprises s’explique, entre autres, par leur rayonnement international mais surtout parce qu’elles font partie des plus importants pourvoyeurs d’emploi pour les jeunes diplômés actuellement. En effet, rien que pour le cas de Vivetic, la société affiche un effectif de plus de mille cinq cents employés, voire deux mille en période de rush et majoritairement jeune. De son côté, Floréal Madagascar emploie environ trois mille cinq cents employés qui sont majoritairement des femmes. Installés à Madagascar depuis deux décennies, ces deux enseignes reflètent le potentiel et le dynamisme du secteur industriel en matière d’externalisation et de création d’emploi.

Harilalaina Rakotobe