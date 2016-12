La Star espère gagner en rentabilité en produisant plus. Sa filiale de production de matières premières, Malto, double sa capacité.

Investir davantage. Comme de nombreuses sociétés venues à Paris dans le cadre de la Conférence des bailleurs et des investisseurs, la Star a également annoncé des investissements conséquents pour 2017. Au nom du groupe Castel, l’un des principaux actionnaires du groupe, Emmanuel de Tailly, président directeur général adjoint de la Star a parlé d’un investissement de 30 millions d’euros pour doubler la capacité de Malto à Antsirabe, et d’un autre s’élevant à 20 millions d’euros pour doubler la capacité des usines d’Antsiranana et d’Ambatolampy.

Malgré la pression du fisc qui, depuis la loi de finances rectificatives de 2015, a imposé une hausse des droits d’accises sur les boissons industrielles, la Star n’entend donc pas se laisser abattre. La société, au contraire, semble vouloir aller de l’avant. Lors d’une table ronde organisée dans le cadre du Salon des industries de Madagascar (SIM) du 24 au 27 décembre, Emmanuel de Tailly a d’ail­leurs indiqué que pour faire face aux charges et rester rentable, le groupe doit compenser sur la production. L’idée est donc de produire plus pour faire rentrer plus de recettes et améliorer la rentabilité. Avec le doublement de la capacité de Malto, les usines d’Antsi­ranana et d’Ambatolampy produiront davantage de bière locale qui viendront s’ajouter à ce que le groupe écoule déjà par an sur le marché local.

Contrat de paysannat

Le doublement de la capacité de Malto à Antsirabe devrait jouer en faveur des 20 000 paysans qui travaillent avec le groupe Star dans la fourniture de l’orge et du maïs qui sont les principales matières premières utilisées dans les brasseries. Selon le site officiel du groupe, « plus de 50% des matières premières utiles à la production de la bière à Mada­gascar sont fournies par Malto ». Le site parle notamment de « 8 000 tonnes de maïs dégermés collectés par an auprès de 15 000 paysans » et de « 4 200 tonnes d’orge brassicole produites par an grâce à plus de 7 200 paysans par an ».

Outre la collecte et la transformation de l’orge et du maïs, Malto accompagne les paysans du Vakinan­karatra depuis les semailles à travers le préfinancement des intrants. La société qui signe avec les producteurs des « contrats de paysannat » effectue des suivis techniques et offre des formations. Les prix d’achat sont garantis et connus d’avance tandis que la livraison totale de la production est assurée. Les sous-produits sont valorisés et les paysans bénéficient d’une « assurance sinistre perte de production ».

Lova Rabary-Rakotondravony