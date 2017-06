Des groupes hôteliers ont effectué une prospection sur le marché malgache. Ils sont à la recherche d’opportunités d’investissement.

Ça bouge dans l’industrie hôtelière. Des investisseurs dans le secteur hôtelier ont prospecté les opportunités d’investissements dans la Grande île. Lors de la sixième édition du salon International Fair of Tourism Madagascar (ITM), des groupes internationaux de références Banyan Tree and Ressorts, Carison Rezidor, et Wyndham Hotel ont fait le déplacement à Antananarivo. Ils ont participé activement à la journée Investor’s Day organisée par l’Economic development board of Madagascar (EDBM) le 9 juin durant ce salon où ils ont pu exposer leurs besoins devant une assistance très attentive.

« Ils ont montré leur intérêt particulier pour Madagascar. Il y a deux types de gestions différentes dans le cas de ces groupes internationaux, à savoir la gestion de l’enseigne et du patrimoine immobilier. Leur pros­pection concerne ainsi des opportunités de partenariat pour la gestion de l’établissement hôtelier, avec tous les standards de l’enseigne, et d’un autre contrat avec un promoteur immobilier », a souligné le propriétaire d’un établissement hôtelier de la capitale.

Grand atout

De nombreux projets hôteliers ont vu le jour au cours des dernières années. On peut citer, par exemple, le projet de Novotel à Alarobia Antananarivo ou encore le Miavana de Time and Tide sur l’île d’Ankao, dans le Nord de Madagascar. Cette dernière est une destination de luxe privilégiée par les agences de voyages pour des touristes très selects. Un autre projet est aussi annoncé à Taolagnaro.

« L’EDBM met en œuvre une stratégie de promotion qui vise à attirer les grandes marques hôtelières internationales dans le pays tout en favorisant des partenariats avec les opérateurs et porteurs de projets locaux », a soutenu Eric Robson Andriamihaja, directeur général de l’EDBM.

La présence des grandes enseignes internationales, surtout de haut de gamme, ne fait que renforcer la confiance des touristes à la destination Mada­gascar. Ce qui permettra de contribuer à atteindre le chiffre d’un million de touristes en 2019. « Ce sera un grand atout pour le secteur et la destination Mada­gascar », se réjouit Rita Rave­lojaona, présidente de la fédération des hôteliers et restaurateurs de Mada­gascar (FHORM).

Le groupe hôtelier Carlson Rezidor, avec son enseigne Radisson Blu, est présent dans vingt-sept pays africains avec trente hôtels en fonctionnement. Le groupe s’est fixé comme objectif trente cinq nouvelles ouvertures africaines d’ici 2019.

Lova Rafidiarisoa