Un salon sur l’habitat

La 18ème édition du salon international de l’habitat ouvrira ses portes ce jeudi, à Tanjombato Antananarivo. Les organisateurs de l’évènement promettent de faire du salon un lieu de rendez-vous entre les professionnels du secteur et des clients. Tous les métiers liés du monde de l’habitat allant du gros œuvre à la décoration et à l’équipement, ou du ciment aux luminaires, et au secteur gris, à savoir l’ensemble de l’électro­ménager sont d’ailleurs présent durant les quatre jours de l’évènement. Depuis quelques années, la capitale malgache fait face à une explosion de projets immobiliers. Il ne se passe pas une année où des projets sortent de terre.

Japan Day à Antsirabe

La ville d’Antsirabe accueillera une fête exceptionnelle ce samedi. Il s’agit de la « Japan Day », une journée dédiée à la culture et aux valeurs de ce pays du Soleil Levant. Les volontaires japonais en collaboration avec l’agence internationale de coopération du Japon donneront ainsi rendez-vous aux habitants de la ville d’Eaux, ce week-end, pour décou­vrir le repas traditionnel, les arts, les habits traditionnels japonais ainsi que les projets du Japon à Madagascar.