Six compagnies aptes pour l’Europe.

Suite à la sortie d’Air Madagascar de l’annexe B, six compagnies sur dix certifiées par l’Aviation civile de Madagascar sont également jugées aptes à desservir l’Europe. Elles ont passé avec succès le test Third Compagny Operators de l’Union européenne relatif à la sécurité aérienne.

Visite du directeur d’Air France océan Indien

L’industrie aérienne a le vent en poupe depuis la sortie de Madagascar de l’annexe B en juin. C’est dans ce cadre que s’incrit la visite de Christian Oberlé, directeur d’Air France océan Indien le 29 août. Des perspectives de partenariat sont en vue à l’issue de cette visite.

Réunion statutaire de l’Asecna

Madagascar a été choisi pour abriter la réunion statutaire de l’Asecna en juillet 2017. Une réunion qui rassemblera les dix-huit pays membres de l’Asecna ainsi que les dix-huit aviations civiles nationales concernées. Un sommet d’une importance capitale pour Madagascar qui bénéficiera d’une visibilité internationale inouïe grâce à une couverture médiatique exceptionnelle.

Atelier sur la cybersécurité

Le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique tiendra un atelier sur la cybersécurité cette semaine, plus précisément du 24 au 26 août 2016. Il serait probable que la rencontre devrait se pencher sur les moyens nécessaires à l’application de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité.