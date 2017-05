« Une déclaration officielle et publique ». C’est ce que le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), requiert de Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République. Dans une lettre, le SMM demande au chef de l’État de s’exprimer « officiellement et publiquement », de « traduire en acte sa qualité de Premier garant de l’indépendance de la Justice ».

Selon Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM, « cette lettre a déjà été envoyée au président de la République ». La magistrate ajoute qu’elle sera, également, lue durant un sit-in que tiendra toutes les juridictions de Madagascar, à partir de 10 heures, ce jour. La tenue de ce sit-in a été décidée lors de l’assemblée générale du Syndicat, le 21 avril. Pour Antananarivo, le SMM se donne rendez-vous, sur le parvis de la Cour suprême, à Anosy.

« La violation répétitive et généralisée de la loi, les ingérences et interventions de certains membres de l’Exécutif, du Législatif et des hommes politiques dans le fonctionnement normal de la Justice, ainsi que, les menaces, intimidations, campagnes de dénigrement contre les magistrats et tous ceux qui sont appelés à rendre la justice dans notre pays », sont les raisons invoquées par la lettre du SMM pour motiver l’appel à une réaction présidentielle officielle.

Déclencheur

Le Syndicat des magistrats attend ainsi, du chef de l’État, entre autres, qu’il « condamne l’instrumentalisation de la Justice et toute ingérence dans son cours normal », ou encore, de « rappeler l’obligation de respecter toutes les décisions de justice et la nécessité de sanctionner toute entrave à l’exécution de ces décisions provenant tant des gouvernants que des gouvernés ». La lettre demande, aussi, au Président de, notamment, « prendre des mesures urgentes à l’encontre des personnalités voulant s’immiscer et faire obstruction à la bonne marche de la Justice ».

La missive du SMM conclut que « la restauration d’un État de droit ne saurait se faire sans le respect de l’indépendance de la Justice et la reconnaissance constitutionnelle, morale et matérielle du pouvoir de juger ». Si la lettre du SMM n’en fait pas mention, force est de reconnaître que le dossier Claudine Razaimamonjy est le déclencheur de la levée de boucliers faite par le Syndicat, depuis quelques semaines.

Ceci bien que durant la conférence de presse à l’issue de son assemblée générale, le Syndicat a soutenu qu’« il ne s’agit pas de s’acharner contre une personne mais, de s’acharner à revendiquer la restauration de l’État de droit ». En réaction aux différentes « interventions publiques », de différentes personnalités politiques dans ce dossier, Clément Jaona, vice-président du SMM, a déjà demandé une déclaration publique du Président de la République, durant quelques rencontres avec la presse.

Dans un communiqué de presse suite au retour de Claudine Razaimamonjy, de son évacuation sanitaire, le 23 avril, Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication, a soutenu que les tourmentes judiciaires de la propriétaire de l’A&C hotel n’étant pas une affaire d’Etat mais, concernant « une simple citoyenne », le chef de l’Etat et le gouvernement n’ont pas à se prononcer sur le sujet. La lettre adressée par le SMM au locataire d’Iavoloha demande, toutefois, une déclaration officielle et publique en faveur de l’indépendance de la Justice et l’État de droit.

Loïc Raveloson et Garry Fabrice Ranaivoson