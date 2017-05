Pour le Syndicat des magistrats, le silence du chef de l’État ne suffit pas. Sur le plateau de Salangalanga, le SMM a réitéré son appel à une déclaration solennelle du Président pour l’indépendance de la Justice.

Insuffisant. Invité sur le plateau de l’émission Salangalanga, diffusée sur la RTA hier, le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) a, entre autres, réagi sur « le silence » que Hery Rajaona­rimampianina, président de la République, préfère garder face à son appel pour une déclaration « officielle et publique », pour l’indépendance de la Justice et l’État de droit.

« Nous souhaitons que ce soit le président de la République, en personne, qui fasse une déclaration », a souligné Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM. « Lorsque l’on demande son avis à une personne et qu’elle préfère garder le silence, il est souvent difficile de deviner ses intentions », a ajouté Rojovola Bora, vice-présidente du SMM.

En marge d’une cérémonie à Ivato vendredi, le locataire d’Iavoloha a été ques­tionné sur l’interpellation du SMM. « Mon silence est déjà une manière de m’exprimer et signifie beaucoup de choses », a-t-il répliqué aux journalistes. « J’en ai déjà dit beaucoup sur le sujet, maintenant, que chacun prenne ses responsabilités, analysez-les », a ajouté le président de la République. Indé­pendance de la Justice et État de droit reviennent, effectivement, fréquemment dans les discours présidentiels.

Encouragement

Des proches du chef de l’État soutiennent que garder le silence est une manière de ne pas interférer dans l’indépendance des entités en charge de l’affaire. Ces sources ajoutent que « contrairement aux idées reçues, Claudine Razaimamonjy n’est pas conseillère du Président ». Dans un communiqué de presse, le ministère de la Commu­nication soutient que, s’agissant d’une affaire pénale concernant une citoyenne lambda, le Président n’a pas à se prononcer là-dessus.

« Le dossier Razaimamonjy est une affaire en justice et non pas politique. Seulement, si le Président est resté silencieux sur d’autres dossiers délicats, nous n’aurions eu rien à redire. Mais, ce n’est pas le cas. Pourquoi garde-t-il donc le silence face aux illégalités dans cette affaire impliquant une personne proche de lui ? Pourquoi n’appelle-t-il pas au respect de la loi et ne dénonce-t-il pas les irrégularités ? », a réagi la présidente du SMM.

Sur le plateau de Salan­galanga, Fanirisoa Ernaivo a ajouté : « Nous souhaitons qu’il prenne ses responsabilités, contre ceux qui ont fait obstruction à la Justice, et ceux qui ont participé ou sont intervenus dans une démarche irrégulière dans cette affaire ». Par le biais d’une lettre en date du 2 mai, le SMM demande au locataire d’Iavoloha de faire une déclaration condamnant, notamment, l’instrumentalisation, l’ingérence et toute entrave à la Justice.

Que le chef de l’État prenne des mesures contre les personnalités politiques voulant faire obstruction à la bonne marche de la Justice est aussi inscrite dans la lettre. À l’issue de la session des 26, 27 et 28 avril, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a publié une note où il « réaffirme son attachement ferme au respect de l’indépendance du magistrat et de la Justice, principe à valeur constitutionnelle ».

Selon la Constitution, le CSM est présidé par le président de la République. « Comme il a été dit, ce que nous voulons c’est que ce soit le chef de l’État en personne qui parle. (…) Le CSM prendra ses responsabilités », a réitéré la présidente du SMM. Rojovola Bora d’ajouter : « Nous voulons que le Président s’exprime en sa qualité de garant de l’indépendance de la Justice ». La note du CSM n’a en effet pas dissuadé le Syndicat à rédiger la lettre du 2 mai et tenir un sit-in, le lendemain.

« Qu’il parle ou pas n’est pas l’essentiel. Le plus important est la concrétisation du respect de l’indépendance de la Justice », ont tempéré les invitées de Salangalanga, vers la fin de l’émission. Une déclaration présidentielle sera, néanmoins, un signe d’« encouragement » envers les entités concernées par la poursuite et les sanctions des délits. Elles ont ainsi indiqué qu’une demande de rencontre à titre informel avait été adressée par le SMM, au président de la République.

Garry Fabrice Ranaivoson