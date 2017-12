Le mobile banking se substitue petit à petit au service bancaire. Il a connu une forte progression en termes de services et d’utilisation.

C’est un fait. Le service de mobile banking s’incruste progressivement dans le quotidien de nombreux Malgaches. Le nombre de cash point dans chaque quartier en témoigne, avec pas moins de vingt-cinq mille recensés dans tout Mada­gascar en 2016. La même année, le service touche 17% de la population, selon le Fonds monétaire international (FMI). L’usage de ce service varie d’un client à un autre, comme le paiement de facture, l’achat de crédit, ou tout simplement un portefeuille électronique. Même l’administration a encouragé les contribuables à utiliser ce service pour régler les impôts. Cette année, le service a franchi un cap en proposant du microcrédit et du microépargne à ses abonnés.

De nombreux acteurs sont convaincus que le mobile banking regorge de plein potentiel. « L’essor rapide des services de mobile money depuis 2010 ouvre d’importantes possibilités en matière d’inclusion financière. La proportion de la population adulte utilisant ces services a été estimée à 17% en 2016, ce qui indique l’existence d’un vaste potentiel de croissance », indique les autorités malgaches citées dans le dernier rapport du FMI. La mise en place d’un cadre juridique devient ainsi plus que nécessaire. En 2016, le gouvernement avait mis en place la loi sur les établissements de monnaie électronique. Le texte régit, en quelque sorte, le mobile banking et toutes autres activités de paiement électroniques.

Croissance inclusive

« Le mobile banking constitue un réservoir de croissance incroyable grâce aux solutions qu’il offre à tous ceux restés « hors-système » jusqu’à présent. Sa contribution au PIB est évaluée entre 25 % et 65 % selon les pays. C’est de la croissance inclusive pure et simple: pourquoi ne pas la booster ? », explique Hassanein Hiridjee, du groupe Axian, à propos de l’engagement de sa société, engagement pour démocratiser les mobile fintechs. Mvola, la solution de paiement par mobile du groupe compte à son actif 3,6 millions de clients et 6 millions de transactions par mois.

À Madagascar, la bancarisation demeure encore très faible avec un taux d’accès à 5%. Celle-ci est marquée surtout par les différentes contraintes administratives et l’éloignement géographique des agences bancaires. Pour un chef d’entreprise à la tête d’une institution bancaire, le mobile money demeure parmi « les solutions qui offrent aujourd’hui d’immenses opportunités, pleines de promesses et d’espoir pour surmonter les obstacles existants à l’inclusion financière et économique ».

Lova Rafidiarisoa