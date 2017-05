Deux millions d’euros. Tel est le montant de financement accordé par l’agence française de développement (AFD) en faveur du projet de promotion de la banque à distance à Mada­gascar ou PPBDM. Il s’agit d’un projet qui vise à augmenter le taux de bancarisation en milieu rural et, par conséquent, contribuer à l’inclusion financière à Madagascar. Initié par le cabinet Enclude et en collaboration avec la coordination Nationale de la Finance Inclusive (CNFI), le projet entend « optimiser l’accès aux services financiers formels et adaptés en milieu rural grâce à la promotion de la banque à distance », a expliqué Christian Loupeda, Chef de l’unité de gestion du projet, hier lors d’un atelier de lancement du projet à l’hôtel Pavé Antani­narenina.

À en croire notre interlocuteur, « seulement 7 % de la population adulte vivant en zone rurale ont accès aux services financiers. Parmi les 73 % d’adultes en zone rurale, 46 % sont exclus des services financiers même ceux informels », a indiqué Tiana Ramparany Ramanarivosoa, coordinatrice nationale de la finance inclusive.

Soa-Mihanta Andriamanantena