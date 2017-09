Accidents graves, petits bobos, foulure ou fracture font mal. En matière de premiers secours, des petits gestes sauvent des vies.

Minimes certes, mais salvateurs. Les bons gestes en secourisme existent. Cependant, tout un chacun devrait aussi s’équiper du bon matériel, ou au moins, savoir exploiter ses moyens du bord afin de limiter les souffrances d’une personne blessée.

La journée mondiale de samedi, dédiée aux pre­miers secours, a permis à plusieurs personnes de prendre conscience qu’un danger peut survenir à n’importe qui, n’importe où et à n’importe quel moment.

Madagascar a célébré le thème « Les accidents domestiques et les accidents routiers », des incidents qui se produisent fréquemment au quotidien. Presque tous les jours, des personnes blessées ont recours à un établissement sanitaire.

Minimum

Faute de premiers soins ou de soins adéquats, la plupart d’entre elles rendent l’âme avant qu’elles n’arrivent à l’hôpital. « Un danger ne choisit pas d’endroit et nul n’est à l’abri d’un accident. Que ce soit à la maison, dans les champs, au bureau, sur les routes, à l’école, un enfant, un adulte ou une personne âgée. Le secourisme, le premier geste de sauvetage peut s’initier dès le jeune âge. Il est indispensable afin d’amoindrir les douleurs », explique le général de division, Charles Rambolarson, secrétaire exécutif adjoint du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes.

Jusqu’ici, la Croix Rouge Malagasy (CRM) forme en majorité des volontaires secouristes qui sont éparpillés dans toutes les régions de l’île et interviennent en cas de catastrophe. D’après Andoniaina Ratsimamanga, secrétaire générale de la CRM, cette association reconnue d’utilité publique, a formé, l’année dernière, jusqu’à trois mille vingt-quatre personnes issues des écoles, des associations et organismes en secourisme. « Nous sommes tous les jours confrontés à des accidents et nous pouvons les réduire », soutient-elle. Diminuer les souffrances implique, dans ce sens, la maîtrise de certaines techniques de sauvetage, avec au minimum, la mise à disposition d’une trousse de premiers secours.

Ando Ratsifarinoa, secouriste, indique que le secourisme dépend du degré de la blessure. « Le sauvetage se fait en fonction de la gravité de l’accident et de l’ampleur des lésions. Si une hémorragie se présente, il faut arrêter le saignement en appuyant sur le point tout en évitant de toucher l’os. En cas de foulure ou de fracture, on peut utiliser nos vêtements pour immobiliser l’os », explique-t-il. Ce dernier invoque qu’on peut utiliser les moyens du bord pour venir en aide à une personne en difficulté. Il ajoute qu’une trousse de premiers secours contenant un flacon de bétadine, du coton, une corde, une compresse, une seringue, une fronde, une aiguille, englobe les impératifs nécessaires pour un pansement.

Farah Raharijaona