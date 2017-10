Un feu de brousse d’origine inconnue a calciné trois bungalows au complexe de loisirs et d’artisanat d’Analamanga Park. Les dégâts sont lourds.

Un incendie ayant fait le tour d’Anala­manga Park, dans le fokontany d’Ampan­gabe, s’est déclaré, hier matin, vers 9h 30. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais les dégâts matériels ont été importants, évalués à plusieurs millions d’ariary. Trois bungalows ont été ravagés. Un vent fort a attisé les flammes et a favorisé l’expansion de l’incendie. Le gardien du parc, Razerôma Fanomezantsoa, a immédiatement donné l’alerte aux sapeurs-pompiers. « Entre-temps, des visiteurs, des éléments de la gendarmerie d’Andoharanofotsy et moi-même nous sommes entraidés pour évacuer les mobiliers », a-t-il indiqué. Pris de panique par des crépitements du feu sur le toit en tôle, ils n’ont plus osé sortir les meubles de l’une des vérandas et qui sont, partis en fumée. Cet incendie spectaculaire a également détruit trois hectares de surface autour du parc.

Le commandant de brigade d’Andoharanofotsy a lancé sur place un appel à témoins, hier, dans le cadre d’une enquête ouverte sur cet embrasement violent. « Il semble qu’un pyromane aurait volontairement mis le feu au site. Cela reste encore à déterminer à travers notre investigation », a-t-il évoqué.

Prise d’eau

D’après les précisions de Réné Ramamonjisoa qui a vu le début de l’incendie, « une flammèche qui a pris à environ 30 mètres, seulement, des bungalows s’est vite propagée ». Il a prévenu le concierge lorsque des étincelles se sont envolées au vent et ont commencé à retomber sur la toiture.

Les deux véhicules de secours engagés étaient à la mesure de la catastrophe, mais les sauveteurs ont apparemment eu un problème avec la bouche d’incendie. « L’incendie a pris beaucoup d’avance, il a été impossible de se faufiler à l’intérieur pour en stopper le progrès en s’en approchant », a déclaré un sapeur-pompier. Un seul robinet a été utilisé comme prise d’eau.

Éteindre le feu a été une tâche difficile. « Les opérations de déblais ne se sont terminées que vers 13h », a expliqué un secouriste. Fort heureusement, les trois bungalows réduits en cendres n’ont pas été occupés par des locataires le weekend. Le résultat de constat aurait déjà été transféré à la compagnie d’assurance du parc.

Hajatiana Léonard