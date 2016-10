Trois femmes ont trouvé la mort et sept autres personnes sont dans un état critique. le 4×4 à bord duquel elles se trouvaient, est parti en tonneau.

Trois femmes ont trouvé la mort et sept autres personnes sont dans un état critique, le 4×4 à bord duquel elles se trouvaient, est parti en tonneau. Les victimes allaient lutter contre un feu de forêt, lorsque le pire s’est produit.

Une intervention a viré au drame sur la route nationale numéro 2 à la hauteur d’Antsirinala Moramanga, hier en début d’après-midi. Trois femmes ont été tuées sur le coup et les rescapés sont grièvement blessés selon les informations recueillies sur place. Les victimes sont des employés de la société Fanalamanga. Alertés qu’un feu de forêt est en train de faire des ravages dans une des propriétés de la société, à une trentaine de kilo-

mètres à l’Est de son siège à Antsirinala, les employés sur place se sont déployés en un éclair. Dans un sauve-qui-peut, ils ont sauté à bord des véhicules mobilisés pour les opérations de secours, dont la plupart ont quitté Antsiri­nala surchargés.

Piquant à toute vitesse sur la ligne droite à la sortie Est d’Antsirinala, une Toyota Hilux pick-up, empruntée par les victimes, à fait une sortie de route au bout de quelques kilomètres.

Mépris

« L’accident est survenu dans un virage. De visu, le 4×4 a virevolté, pour ensuite partir à la renverse. Dans sa course folle, le tout-terrain a fait un double tonneau avant qu’il ne s’écrase dans un canal sur le côté gauche de la route », explique un gendarme qui s’est rendu sur les lieux de l’accident.

Des bruits circulent que le chauffeur de la Mazda aurait commis l’irréparable en doublant une voiture à l’approche du virage et qu’il serait parti en tonneau en esquivant une collision frontale.

« Cette information reste à vérifier. L’enquête qui s’ensuivra après le constat va faire la lumière la dessus », poursuit le gendarme interrogé.

Néanmoins, une autre source auprès de la gendarmerie à Moramanga, relève que le 4×4 impliqué dans cet accident meurtrier a fait office de véhicule d’intervention de fortune. Faute de sirène et de gyrophare, les autres automobilistes auraient fait peu de cas de l’urgence des secours auxquels rendait le tout-terrain ainsi que ses occupants. Les phares ainsi que les feux de détresse allumés ne semblent pas avoir été suffisants pour leur libérer la route.

Les dégâts sont importants sur le pick up après cet accident. La partie droite est la plus endommagée. Les personnes happées par la mort étaient installées à l’arrière.

Miangaly Ralitera et Seth Andriamarohasina