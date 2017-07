Une remorque contenant les sonorisations du groupe Rossy est partie en fumée. Les pertes sont estimées à des milliards d’ariary.

Incendie après cabaret. Les sonorisations de l’artiste Rossy ont été réduites en cendres, samedi matin. La semi-remorque était garée à l’extérieur du palais de la culture de Mahamasina lorsque le feu s’est déclaré. La police du cinquième arrondissement, saisie de l’enquête, a indiqué que l’origine du brasier n’était pas encore déterminée.

« Cela se dévoilera bientôt », a souligné le commissaire. Paul Bert Rahasimanana dit Rossy a pourtant la certitude qu’il s’agit d’un incendie criminel. « Il ne peut pas y avoir de court-circuit car on travaille sur des groupes électrogènes arrêtés à 4h du matin. Et, pendant l’incendie, le courant de la Jirama dans le stade n’a pas été coupé et aucun disjoncteur n’a sauté », a-t-il indiqué.

À part le matériel de sonorisation dont les lumières, les amplis et les baffles, les mobiliers du palais de la culture, les tentes berbères ainsi qu’une partie du chapiteau ont été également ravagés par le feu. Le matin, les habitants du quartier ont cru, en apercevant un important dégagement de fumée, que le palais était en feu. Les pompiers se sont déplacés dès qu’ils ont reçu l’alerte. L’extinction de l’incendie a pris plus d’une demi-heure. L’artiste, Rossy, estime que les dégâts s’élèvent à des milliards d’ariary. Rien n’a pu être récupéré.

Coïncidence

Questionné par les journalistes sur un lien possible entre l’incendie et la célébration de l’anniversaire du parti Tiako i Madagasikara, Rossy a préféré éluder la question. Coïncidence ou pas, « Je ne veux pas y répondre pour le moment », a-t-il indiqué.

L’enquête sur cet incendie est déjà en cours. Les gardiens du groupe Rossy ont révélé qu’ils n’ont remarqué personne s’infiltrant dans le site et qui pourrait en être l’auteur. Le stade et le palais des sports et de la culture de Mahamasina ont été bien quadrillés par des éléments des forces de l’ordre, toute la journée de samedi.

Hajatiana Léonard