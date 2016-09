Plus de cent habitations ont été réduites en cendres dans le 22ème incendie de l’année, survenu à Foulpointe. Près de 300 familles se retrouvent sans-abri.

Vingt-deuxième incendie depuis janvier, à l’échelle nationale. Le feu a encore semé la désolation, dans la nuit du dimanche à lundi. Cette fois, ce sont les habitants de Foulpointe, site balnéaire de Toamasina II, qui en ont fait les frais. L’incendie s’est déclenché vers 23h30, et a embrasé une centaine de maisons et de cases sises aux alentours.

Selon le bilan transmis par le ministère chargé de la population, 292 familles regroupant 386 personnes ont été touchées par le drame. Sur les 386 sinistrés qui sont actuellement sans abri,

42 sont des enfants. Le ministère parle d’un violent incendie qui n’a fait aucun mort mais qui a causé onze blessés légers. « Les blessures sont surtout dues aux bousculades durant le sauve-qui-peut général », indique une note de la gendarmerie.

Les informations transmises par la gendarmerie indiquent que le feu serait parti d’un bungalow de location, et aurait été causé par un court-circuit. Très vite, les flammes ont dévoré les cases et autres maisons d’habitation environnantes. Les habitants, soutenus par les autorités locales, dont les agents de la mairie conduits par le maire et les gendarmes, se sont donné la main pour sauver ce qui pouvait l’être et réduire au minimum les dégâts matériels.

Bilan

Pour cause de vétusté de leur véhicule, les sapeurs pompiers de la localité n’ont pu se déployer qu’une heure après le début de l’incendie. Mais le camion avait à peine commencé à opérer qu’il est à nouveau tombé en panne. Les habitants ont donc dû faire avec les moyens du bord pour éteindre le feu. Les gendarmes, eux, ont pris l’initiative de détruire un certain nombre de cases pour constituer un pare-feu.

Revenant sur le bilan publié dimanche, le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme revoit alors ses chiffres à la hausse. Ce 22ème incendie de l’année selon les chiffres officiels du département qui s’est érigé en ministère chargé de la gestion de l’après-incendie, porte à 1 332 le nombre de ménages sinistrés et à plus de 5 700 le nombre de personnes concernées.

Renouvelant son appel à la prudence, le ministère d’Onitiana Realy ne se contente plus d’informer de la tenue prochaine d’une campagne de sensibilisation, de prévention et de communication, il appelle au contraire au déploiement des moyens pour lancer au plus vite ladite campagne.

Nantenaina Njanahary/Bodo Voahangy