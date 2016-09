Le bilan s’alourdit après l’incendie ayant fait sept morts à Ankasina-Est dans la nuit de dimanche à lundi. Avant-hier, aux alentours de 18 heures, une fillette de 14 ans, placée sous soins intensifs en réanimation, a rendu l’âme sur son lit d’hôpital, portant à huit le nombre de personnes ayant perdu la vie dans la fournaise, qui a dévoré une cinquantaine de maisons.

L’adolescente a succombé à des brûlures de second degré, sur presque tout son corps. L’incendie a éclaté à des heures tardives de la nuit aux alentours de 23 heures. Extraite de l’embrasement, la malheureuse était entre la vie et la mort lorsqu’elle a été évacuée d’urgence à l’hôpital d’Ampefiloha.

Parmi les sept autres personnes tuées dans cet incendie figurent une femme enceinte, son mari, ainsi que leur fillette de cinq ans. Une petite famille a été, par ailleurs, décimée. Un couple a péri sous les flammes avec son bébé de six mois. Un garçonnet de huit ans se trouve également sur la liste des défunts. Son corps carbonisé était tombé avec les décombres d’une case en bois, pendant que les soldats du feu progressaient pour circonscrire l’embrasement qui avait pris de l’ampleur. Un feu de bougie serait à l’origine de ce drame. Près de 400 sans abri sont dénombrés.

S.A.