Le président de la République n’a pas caché sa joie lors de l’inauguration de

la rocade d’Andohatapenaka. Il a, une fois de plus, égratigné ses détracteurs.

Jubilation. C’est un Hery Rajao­narimampia­nina, président de la République gonflé à bloc et jouissif qui a débarqué et pris la parole, hier à Andohatapenaka. La raison est l’inauguration de la portion de la route de la Francophonie, reliant le boulevard de l’Europe à Andohatapenaka.

« Ceci a été un défi lancé et nous l’avons relevé malgré les médisants », a déclaré le chef de l’État, en attaquant son allocution d’hier. Si le sommet de la Francophonie est un événement ponctuel, le locataire d’Iavoloha, en toute vraisemblance, veut marquer de son empreinte Antana­narivo et ses environs avec les constructions de nouvelles routes. Avec les démarrages tardifs des chantiers, ou encore les temps d’arrêts enregistrés, le « challenge » s’annonçait compliqué.

Aussi, Hery Rajaonari­mampianina n’a clairement pas boudé le plaisir de jubiler de pouvoir présider une cérémonie d’inauguration, bien que ce ne soit qu’une portion des nouvelles routes, avant le début du sommet d’Antananarivo.

« Lorsque nous avons commencé les travaux, j’avais dit que si possible, nous ferons en sorte que ces routes soient terminées pour le sommet de la Francophonie. Ce qui est fait, et il ne nous a fallu que six mois pour cela », a-t-il lancé à l’assistance.

Un satisfécit visiblement partagé par Yang Xiaorong, ambassadeure de Chine à Madagascar. Étant donné qu’une entreprise chinoise est en charge du chantier, la diplomate a profité de son allocution pour faire l’apologie des avantages à travailler avec son pays et les société chinoises. « Ces travaux démontrent la qualité du travail chinois, la vitesse et la fidélité à la parole donnée. Comme on le dit en Chine, nous sommes fidèles à la parole donnée, et sommes résolus à l’accomplir (…) », a soutenu Yang Xiarong.

Tacles

Anticipant probablement les arguments de ses assail­lants quant à l’état de la nouvelle route inaugurée, au stade de « praticable », le chef de l’État a concédé que les travaux n’étaient pas encore terminés. Il a même avancé que la route partant de Tsarasaotra menant à Ivato ne peut pas encore être inauguré, des travaux de finition et d’installation sont encore à faire. Il a toutefois été affirmé hier que toutes les nouvelles voies seront ouvertes à la circulation publique, du moins, durant le sommet de la Franco­phonie, pour désengorger la capitale.

Outre le fait de savourer le moment, le locataire d’Iavoloha, comme à chacune des cérémonie inaugurales à laquelle il prend part depuis quelques mois, n’a pas omis de tacler ses adversaires politiques et détracteurs dans certaines de ses phrases. « Ceci prouve que nous continuons à avancer, et prouve que lorsque nous posons un challenge, nous le réalisons, et à temps », a-t-il lancé. Une tentative probable également de se détacher de l’étiquette de « discoureur », qui lui colle à la peau depuis son allocution de prestation de serment.

Hery Rajaonarimampia­nina, le 25 janvier 2014, avait en effet promis de mettre fin au délestage en « trois mois ». Quant à la décision de ne lancer les travaux que quel­ques mois avant le sommet d’Antananarivo, le chef de l’État a, une nouvelle fois, égratigné ses vis-à-vis politiques en soutenant : « Seuls ceux qui ne sont pas sûrs de leur vitesse partent à l’avance. Nous ne nous empressons pas, car nous sommes certains de notre cadence ».

Une phrase qui pourrait être adressée particulièrement à Marc Ravalomanana, ancien chef d’État qui, depuis son retour au pays fin 2014, a annoncé sa candidature à la présidentielle, et depuis plusieurs mois, multiplie les tournées pour requinquer sa base électorale. Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, ayant lui aussi déjà annoncé sa candidature, pourrait également être concerné par ces mots.

En mode campagne électorale

Pour écorcher Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ceux qui sont considérés commes ses probables principaux adversaires durant la prochaine élection présidentielle, le président Rajaonarimampianina a laissé entendre qu’ils tentent de prendre de l’avance en s’activant dans une pré-campagne, le fondateur de l’empire Tiko surtout. La main gauche affichant continuellement le symbole du chiffre 3, son numéro durant le scrutin de 2013, un discours mettant en avant des réalisations, des promesses de construction à venir, avec au passage, un don d’équipements sportifs à plusieurs équipes de rugby, alors que le contexte était tout autre, les personnalités politiques ayant prononcé un discours ne tarissant pas d’éloges à son endroit, le locataire d’Iavoloha, lui aussi, semble déjà en mode élection.

Garry Fabrice Ranaivoson