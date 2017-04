Rappel à l’ordre. «Défense des valeurs, défense des richesses naturelles et patriotisme», tels sont les trois points majeurs du message énoncé par le président de la République Hery Rajaonarimampianina à la grande famille des forces armées. L’appel a été lancé hier, pendant l’inauguration des voies de desserte et lieux de rassemblement du camp «Intendant Général Jean Jacques Rasolomalala», à Soanierana.

Pour le président de la République et chef suprême des armées, « la perte de ces valeurs au sein de la société constitue la source de plusieurs maux, dont les actes de banditisme, les meurtres et les vindictes populaires ». « Le patriotisme est l’un des moyens pour combattre la pauvreté, et nous devrons unir nos forces pour assurer le développement. Il faut travailler dans ce sens », a-t-il souligné, en encourageant l’ensemble des hauts responsables des forces armées à respecter les valeurs traditionnelles.

Selon le communiqué émanant de la présidence de la République hier, les travaux de réhabilitation des infrastructures du camp militaire CAPSAT (Corps d’Administration des Personnels et des Services Administratifs et Techniques) ont été réalisés par la société SMATP. En marge de la cérémonie, le président de la République a remis des maillots et des ballons aux équipes de 16 groupements militaires, de différentes disciplines sportives.

J.R.