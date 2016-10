Une institution de renom où l’art, le loisir et l’éducation occupent une place de choix. L’Alliance française se rapproche encore plus du public, notamment des jeunes.

Contribuer à l’épanouissement de la jeunesse par le biais de la promotion de la culture, ainsi que les valeurs de la francophonie. L’Alliance française occupe une place d’honneur dans la société, par ses actions de part et d’autre de la Grande île, se découvrant en 29 établissements dans les provinces et les régions. Fort de son réseau à Madagascar continuellement à pied d’œuvre pour une relation de proximité inégalée dans le pays, l’Alliance française constitue un lieu privilégié pour le grand public. À travers une programmation qui ne cesse de s’étoffer au fil des ans, elle met également un point d’honneur à se rapprocher des jeunes, bien au-delà de son réseau.

C’est ainsi que la nouvelle annexe de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) voit le jour dans la commune rurale d’Anjoma-Betoho, sise dans le district de Manakavaly. Inaugurée

officiellement le week-end dernier en présence de l’ambassadeur de France, Véronique Vouland-Aneini, cette annexe de l’AFT conquiert une zone rurale où l’éducation, les valeurs de la Francophonie et l’apprentissage à travers la culture sont de rigueur.

Institution socio-culturelle

Directeur de l’AFT, Marc Sarrazin souligne « Diverses activités de perfectionnement à la langue française sous toutes ses formes, des propositions d’offres culturelles adaptées aux besoins du public enfant et adulte, ainsi que de plus amples accès à une littérature en langue française dans sa bibliothèque. Autant de belles découvertes sont à acquérir en ces lieux. L’Alliance française est ouverte à tous, sans exception ».

Avec près de 70 ans d’existence dans la Grande île, l’Alliance française conforte ici son statut de centre de culture et de loisir de prédilection auprès du public. « Je salue particulièrement l’initiative de l’Alliance française d’Antananarivo d’étendre ses activités, contribuant au perfectionnement de l’éducation à Madagascar, de même qu’à la pérennisation de sa culture», confie Véronique Vouland-Aneini, ambassadeur de France.

Après la commune rurale d’Ambohitrimanjaka donc, c’est au tour d’Anjoma-Betoho de jouir des actions de l’AFT. Le public de la commune aura le privilège d’accueillir en exclusivité la Fête de la musique et la Fête de la Francophonie au sein de cette annexe à l’occasion. Le maire d’Anjoma-Betoho, Henintsoa Rakotoarimanana affirme « C’est un honneur et une véritable aubaine pour nous que d’avoir cette annexe en ces lieux, d’autant plus qu’elle contribuera, sans aucun doute, au développement socio-culturel de notre commune ».

Une grande collection d’ouvrages littéraires garnit déjà la bibliothèque de cette annexe de l’AFT à Anjoma-Betoho. Des expositions égaieront également la communauté locale. « Nous avons à l’heure actuelle près d’une soixantaine d’adhérents, qui sont majoritairement des adultes qui insistent sur des renforcements de capacité vis-à-vis de la langue française », clôt Nandrianina Rampanana, responsable de l’annexe d’Anjoma Betoho.

Andry Patrick Rakotondrazaka