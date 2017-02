Clara Ravoavahy est élue pour présider l’Union professionnelle des imprimeurs de Madagascar (UnPrIM), syndicat des PME et artisans de l’imprimerie. La candidate, représentante de Newprint, dirigera ce groupe pour un mandat de trois ans renouvelable indéfiniment. L’élection a eu lieu, hier, à la Chambre du Commerce et de l’Industrie à Antanina­renina lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’UNPRIM. Douze mem­bres constituent le nouveau bureau exécutif du groupe dont un président d’honneur, un président, trois vice-présidents exécutifs, deux trésoriers et trois conseillers.

Créé depuis 1983, 30 impri­meurs ont actuellement adhéré à ce groupement qui emploie environ 1 300 salariés issus du secteur privé, du secteur public et également du secteur confessionnel. Aux autres imprimeurs qui n’ont pas encore intégré au groupe, la nouvelle présidente Clara Ravoavahy assure : « L’existence d’UnPrIM permet de mettre en valeur la promotion des Arts graphiques. Nous appelons les autres industries travaillant dans le même domaine à intégrer le groupe et surtout à entrer dans le secteur formel ».

La crise socio-politique subie par le pays a eu un grand impact sur le secteur de l’imprimerie. Il a réduit la taille du marché et a même entraîné la fermeture de quelques industries. Les membres au sein du groupe dénoncent également le taux élevé des droits de douane qui les pénalisent et attendent les mesures prises par l’État. Du fait de son appartenance au Syndicat des Industries de Madagascar, UnPrIM participe, depuis 2005, à l’élaboration des lois de finances en soumettant des propositions. « Dans la loi des finances 2013, nous avons proposé le taux 0 % pour le papier journal. Actuellement, le taux pour ce produit est de 5%. Certains taux sont même quatre fois plus élevés que le chiffre proposé. Nous souhaitons que l’État puisse revoir notre requête », souligne Bezo Andria­narivelo-Razafy, ancien président de l’UnPrIM.

Sandra Miora Hafalianavalona