Les efforts entrepris par la direction générale des impôts a porté leurs fruits. Restaurer la confiance des usagers reste pourtant un grand défi.

Une belle performance. Selon les données actuellement disponibles, les réalisations de janvier à fin mai 2017 dépassent les prévisions, avec un taux de 102,7%. Selon les chiffres annoncés par la direction générale des impôts (DGI), celles-ci ont atteint les 871 milliards ariary. « Nous avons entrepris des mesures pour assurer un meilleur recouvrement. Celles-ci passent par une meilleure communication et la transparence dans les contrôles fiscaux », a déclaré Iouri Garisse Razafindrakoto, directeur général des impôts, vendredi, à Ivato.

Depuis cette année, la DGI s’est penchée sur l’amélioration du contrôle fiscal. Des séries d’ateliers ont été organisées dans ce sens pour les agents du fisc et, récemment, entre le fisc et les représentants des groupements économiques, des bailleurs de fonds, des professions libérales, des consommateurs, de la société civile. « Certaines déclarations sont mal établies. D’autres comportent de fausses informations avec une intention de fraude. C’est pour cela que les contrôles sont impératifs. Le contrôle fiscal doit être professionnel, transparent et respectant les règles de la déontologie », a expliqué le patron du fisc.

Contrôles

Comme l’année dernière donc, les recettes fiscales de cette année dépassent les prévisions. Plusieurs mesures et efforts ont été entrepris pour atteindre cet objectif, d’après le directeur de la Recherche et du Contrôle fiscal, Marc Randria­mamorisoa. Madagascar compte environ deux mille contrôleurs fiscaux. Selon la DGI, l’objectif est de faire baisser progressivement les taux d’imposition, et d’accroître le nombre de contribuables qui s’acquittent convenablement de leurs obligations fiscales.

L’atelier de vendredi au CCI Ivato a été assisté par les représentants des groupements économiques, des bailleurs de fonds, des professions libérales, des consommateurs, de la société civile, ainsi que des autres parties prenantes dans le système fiscal malgache. Un système qui est aujourd’hui simplifié autant que possible, pour faciliter la contribution des acteurs de l’économie, selon le directeur général des Impôts, Iouri Garisse Razafindrakoto. Cinq commissions ont été constituées lors de l’atelier avec cinq thèmes discutés dont les contrôles fiscaux et la concurrence déloyale, les contrôles fiscaux et les réglementations, le civisme fiscal, et l’amélioration des relations avec les contribuables. Pour la DGI, ces contrôles devraient améliorer le taux de pression fiscale de Madagascar, avec des recettes qui ne représentent encore que près de 11% du Produit intérieur brut (PIB), contre un taux allant au-delà des 25%, pour les autres pays d’Afrique. La confiance entre le fisc et les contribuables devrait également améliorer cette situation. C’est la raison des ateliers organisés par l’administration fiscale, et financés par la Banque Mondiale à travers le Projet d’Appui à la Performance du Secteur Privé ou PAPSP

Lova Rafidiarisoa