Le Syndicat des industries de Madagascar demande une révison à la baisse

de la TVA. Cette mesure pourrait rendre l’économie malgache plus compétitive.

Que l’industrie ne soit plus le parent pauvre à Madagascar. C’est le vœu le plus cher de nos industriels en ce moment. Ils invitent les autorités malgaches à mettre en place des mesures incitatives propices aux investissements et de maintenir la croissance économique du pays. Dans ce sens, il remet sur la table le taux de la taxe sur les valeurs ajoutées (TVA) actuel « Nous avons été consultés par les autorités fiscales à la veille de l’élaboration du budget de l’État. L’occasion nous a permis de demander une révision de la TVA entre 10% et 15% au lieu de 20% », a fait savoir hier Fredy Rajaonera, président du syndicat des industries de Madagascar (SIM).

L’industrie est aussi une contributrice majeure au budget de l’Etat. Dans une étude réalisée par le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM), ce syndicat occupe une

place importante dans l’économie nationale. « La proportion des investissements réalisés par les membres du SIM s’élève à 75% du total des investissements réalisés par le secteur privé à Madagascar en 2015 générant un taux de 25% dans les recette fiscales », indique le document.

Texte attendu

Théoriquement, une telle baisse du taux de la TVA pourrait avoir un impact négatif sur le recouvrement fiscal engendrant un manque à gagner dans la caisse de l’État. Selon la Banque

mondiale, « la part de la TVA dans les recettes fiscales est

estimée à 49,6 % en moyenne sur la période 2005-2012 ». Le taux de la TVA est nettement plus élevé à Mada­gascar comparé à celui pratiqué dans les pays de la région. La plupart des pays africains appliquent un taux de TVA inférieur à 20%. À Maurice par exemple, ce taux est de 15%. C’est peut être l’une des raisons qui fait que l’économie mauricienne est la meilleure en Afrique pour faire des affaires selon le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale.

Mais une éventuelle mesure de révision à la baisse pourrait donner un bol d’air frais à la compétitivité de l’industrie malgache. Le gouvernement va-t-il tenir en compte cette doléance des opérateurs Le texte est attendu devant l’Assemblée nationale avant la fin de ce mois.

Lova Rafidiarisoa