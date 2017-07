Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une grande partie des recettes fiscales proviennent des grandes entreprises. Elles contribuent à 85% des recettes. Encore mieux, la direction des grandes entreprises (DGE) auprès de l’administration fiscale a réalisé une belle performance.

« Pour le premier semestre de cette année, la DGE a réalisé 101,9% de recettes, par rapport aux prévisions. En 2016, cet indicateur était à 100,4% et en 2015, à 101,63% », a annoncé Veroarisoa Ninà Rahantamalala, directeur des grandes entreprises au sein de la direction générale des impôts, hier lors de l’inau­guration de nouvelles infrastructures de cette direction à Amparibe.

Parmi les plus grands contributeurs dans la caisse de l’État, on peut citer le groupe Star, la société minière Ambatovy. La société agro-alimentaire annonce qu’elle a versé au moins 180 milliards d’ariary. Pour Ambatovy, les estimations de la société projettent un montant de 50 millions de dollars de taxes versées par an pendant les dix premières années pour arriver à 4,5 milliards de dollars pendant toute la durée de vie du projet.

La DGE réalise ainsi une belle performance. Pour les responsables, elle doit encore continuer dans ce sens. C’est pourquoi, le ministère des Finances et du budget à travers l’administration fiscale a décidé d’améliorer l’accueil des contribuables à travers la mise en place d’un nouvel espace dénommé impot.net. « L’objectif est d’améliorer la transparence, l’une des valeurs soutenues et promues par le ministère actuellement », a déclaré le ministre Gervais Rakotoarimanana, lors de cette inauguration.

Les contribuables sont impressionnés par l’amélioration de l’accueil. Ils doivent se sentir à l’aise dès l’entrée. Le bureau est très spacieux, avec des ordinateurs connectés. Ce qui est loin d’être l’image d’un bureau de l’administration publique.

L’administration fiscale entame actuellement une grande mutation de ses services. La dématérialisation et l’utilisation des nouvelles technologies sont parmi les chantiers du fisc en ce moment. Le paiement des impôts peut se faire maintenant via les mobiles money. Mais tout ne se fait pas en une journée.

Lova Rafidiarisoa