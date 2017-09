Les choses ont mal tourné pour le propriétaire d’un véhicule de luxe. L’adminis­tration lui a réservé la mauvaise surprise lundi matin. Elle a saisi son véhicule de marque Range Rover. D’après les explications de la douane, le propriétaire de ce véhicule de luxe serait impliqué dans une importation en contrebande en faisant une fausse déclaration et utilisant de faux documents.

Le fait remonte au mois de mai dans le bureau de douanes de Vohémar. Un conteneur de quarante pieds contenant trois véhicules de luxe, dont une Range Rover, une BMW X5 et une Renault Mégane a été dédouané sans problème. Tout semble bien passer pour les propriétaires de ces véhicules jusqu’au moment où des informateurs ont indiqué à la douane de l’existence d’une suspicion de fraude dans cette affaire.

« Des investigations ont été menées par la suite afin de rechercher les véhicules incriminés. Ce qui a permis à notre service la surveillance et la lutte contre la contrebande de mettre la main sur le présumé fraudeur. Lors de son audition, il a avoué que lors du dédouanement il avait déclaré des “effets et objets personnels” à la place des véhicules logés dans le conteneur », rapporte la direction générale des douanes. La recherche se poursuit encore pour les deux autres véhicules.

L’administration douanière rapporte l’utilisation de faux documents par le propriétaire afin d’obtenir un numéro d’immatriculation. « Les plaques minéralogiques WWT ont été apposées, après le dépotage des véhicules, afin de les acheminer à Antananarivo par la voie routière. Des faux documents ont ensuite été présentés aux bureaux des centres immatriculateurs pour l’immatriculation de ces véhicules », affirme la douane.

C’est la deuxième fois, en l’espace de quelques mois que la douane met la main sur un véhicule usagé importé en contrebande sur le territoire malgache. Une voiture suspecte, de marque BMW de la série X6, a été interceptée à Toamasina par la douane au mois d’avril. L’action de la douane ne se limite pas uniquement aux frontières, elle intervient également a posteriori.

