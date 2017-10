Des négociations sont entamées pour la venue des navires pouvant transporter jusqu’à 20 000 tonnes de riz. Une déclaration faite par le ministre du Commerce et de la consommation, Nourdine Chabani, hier, au Carlton, en marge de l’ouverture de la réunion du comité APE. « Afin de satisfaire les besoins en riz pour les fêtes de fin d’année. D’ailleurs, pour les mois qui suivront, il est judicieux d’importer la quantité maximum », indique-t-il. « Cette mesure permet de réduire également le trop grand profit recherché par certains opérateurs qui imposent des prix de vente exorbitants au départ du port de Toamasina », précise-t-il.

Des négociations avec l’Inde commenceront notamment, ce jour. La dernière descente effectuée par le ministère du Commerce et de la consommation la semaine dernière, pour vérifier le stock disponible à Toamasina, a fait état de l’existence de ces profiteurs. « Si vous voulez encore opérer à Madagascar, revoyez vos prix qui s’élèvent plus de 4 000 ariary par sac plus qu’il n’en faut », a fustigé Nourdine Chabani à l’endroit d’un opérateur. Le gobelet pour le makalioka vendu à six cent ariary est déjà un prix inadmissible pour beaucoup de consommateurs.

M.I.