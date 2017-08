Vendredi, lors des contrôles des marchandises d’importation, les fonctionnaires du bureau de la douane à Vohémar ont mis la main sur six cent vingt-cinq cartouches de calibre 12. Pour essayer de dérouter tout contrôle, les contrebandiers les ont rangées au fond de trois glacières, camouflées sous des articles de vaisselles. Cette saisine douanière a été effectuée dans un conteneur de groupage (NDLR: procédure qui consiste à réunir les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou de plusieurs destinataires au vu d’une seule exécution de l’acheminement du lot ainsi constitué, en provenance de France.

Dans un communiqué de presse, la direction générale des douanes souligne que cette saisie a révélé une tentative d’infraction douanière sous la forme de fausse déclaration. À la lumière des informations communiquées, les marchandises ont été enregistrées sous une déclaration en date du 9 août. Outre le plus d’un demi-millier de munitions pour fusils de chasse découvertes, d’autres marchandises non déclarées ont été de surcroît, décelées.

La direction générale des douanes indique que les personnes incriminées dans cette affaire encourent des amendes pouvant s’élever à onze millions d’ariary. Dix-neuf bureaux de douanes sont opérationnels de par la Grande Île.

Andry Manase