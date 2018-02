Pour un service plus compétitif, plus complet et qua­litatif, voire plus rapide, le tout dans l’optique d’élargir ses activités en termes de livraisons express de colis à travers le monde, TNT Express vient officiellement d’annoncer sa fusion avec Interex Mada­gascar SA, hier. Proposant une gamme de services des plus garnis, qui ne cessent de gagner en envergure à l’échelle internationale, TNT Express se redécouvre ainsi par le biais de cette nouvelle alliance.

Déjà reconnu comme étant le représentant de la marque FedEx Express au pays depuis 2009, Interex Madagascar étoffe ainsi ses activités en devenant également le représentant privilégié de TNT Express. Une franchise qui s’est affirmée comme le leader mondial dans le secteur du courrier express, TNT, acronyme de « Thomas Nationwide Trans­port », d’après le nom de l’homme d’affaires australien Ken Thomas qui en est le fondateur, accorde sa confiance à cette entreprise malgache.

« Il a choisi Interex comme nouveau fournisseur de ses services au pays, et ce, après une évaluation qu’il a entreprise en amont. Considérant par la suite les besoins des clients à Madagascar, TNT Express a vu nos qualités. Il utilisera l’expertise du marché d’Interex pour répondre aux demandes croissantes en importation et exportation dans le pays », affirme Niven Sawmyden, directeur du développement des affaires au sein de Interex Madagascar.

La société a su s’imposer dans le milieu de l’import-export, en offrant une gamme de solutions de transport et de logistique, y compris les services de messagerie internationale, le transport de marchandises et les services de dédouanement.

Vaste réseau

Interex Madagascar, tout comme TNT Express, promet ainsi de pleinement satisfaire leur clientèle, ainsi que leurs partenaires en s’ouvrant désormais vers plus de 200 pays, principalement l’Europe, avec plus de facilité et d’accessibilité.

Niven Sawmyden de souligner : « sur le plan économique, il nous importe de consolider et d’assurer cette proximité avec notre clientèle, comme on le fait toujours par le biais de FedEx Express. Fort de cette confiance qu’on a acquise et avec l’arrivée de TNT Express, nos services peuvent ainsi être relayés à travers une centaine d’agences de Colis Express dans tout Mada­gascar ». Interex Madagascar, implanté à Antananarivo, mais aussi à Toamasina et Sambava, dispose d’une infrastructure bien établie, notamment, une station dans la capitale, un vaste réseau de plus de vingt centres de service et centres d’expédition autorisés, une flotte de véhicules et une équipe expérimentée d’une trentaine d’employés. En outre, cette fusion avec TNT Express vise aussi à apporter sa part de brique dans les créations d’emplois à l’échelle nationale. Forts de leurs expériences communes dans ce milieu, ils prônent ensemble la pleine satisfaction de leur client.

Andry Patrick Rakotondrazaka