Les méthodes se simplifient. Un protocole a été signé, hier, entre le ministère de l’Agriculture et de l’élevage et différents parties concernées.

Étape franchie. Le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage rejoint le module Midac. Ce dernier concerne également la facilitation de processus de dédouanement dans les opérations d’importation et d’exportation. L’objectif est la dématérialisation progressive de l’octroi d’autorisation, de certificat et/ou d’attestation aux opérateurs. Une intégration qui leur permet d’obtenir en ligne le certificat d’origine.

C’est également une plateforme d’échange d’informations entre les opérateurs, les ministères impliqués et les différentes agences de contrôle concernées, ainsi que le ministère des Finances et du Budget. Une signature du protocole entre le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage , le ministère des Finances et du budget ainsi que Gasy Net s’est tenue dans les locaux de la direction générale de l’Élevage à Ampan­dria­nomby hier.

« L’intégration du ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage reflète l’importance de la modernisation de l’administration pour une bonne gouvernance. Avec le système Tradenet, le traitement et l’émission en ligne des autorisations et permis d’importation renforce également la sécurisation des données en améliorant les performances par un gain de temps », affirme Rivo Rakotovao, ministre de l’Agriculture et de l’élevage.

Procédure indispensable

La direction de la protection des végétaux et celle des vétérinaires assurent la délivrance des certificats sanitaires et phytosanitaires à l’importation et l’exportation.

La délivrance en ligne des autorisations de dédouanement et d’importation de produits agro-pharmaceutiques par la direction de la protection des végétaux a déjà été lancée depuis le mois d’octobre 2016. En ce qui concerne les échanges commerciaux, Madagascar exporte des produits de rente comme le litchi et la vanille, tandis que le pays importe des produits laitiers, par exemple, qui nécessitent la procédure.

À part le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage qui vient d’intégrer ce module, plusieurs institutions ont déjà rejoint la plateforme. « Près de 26 institutions ont désormais intégré le module Midac à Madagascar. Nous sommes satisfaits de la collaboration avec les douanes », affirme Cédric Catheline, Président directeur général de GasyNET, la société qui met en œuvre les facilitations de procédures au bénéfice de l’administration, du secteur privé et des usagers.

Sandra Miora Hafalianavalona